کابینه رژیم صهیونیستی با تصویب طرح ساخت ۱۳۰۰ واحد مسکونی جدید در شهرک «گوش عتصیون» جنوب قدس اشغالی، بزرگ‌ترین پروژه شهرک‌سازی در سال‌های اخیر را کلید زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کابینه رژیم صهیونیستی در اقدامی تازه، طرح ساخت ۱۳۰۰ واحد مسکونی جدید در شهرک »گوش عتصیون» واقع در جنوب قدس اشغالی را تصویب کرد. این پروژه که بزرگ‌ترین طرح عمرانی منطقه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود، در محله الجبل جنوب شهرک «آلون شفوت» اجرا خواهد شد.

بر اساس گزارش کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی، این طرح علاوه بر واحد‌های مسکونی، شامل احداث مدارس، ساختمان‌های عمومی، پارک‌ها و یک منطقه تجاری بزرگ خواهد بود که خدمات آن به سایر شهرک‌های صهیونیستی اطراف نیز ارائه خواهد شد.

این تصمیم در ادامه سیاست‌های گسترش شهرک‌سازی صورت می‌گیرد و همزمان با تلاش کنست رژیم صهیونیستی برای تصویب قانون اعمال حاکمیت بر کرانه باختری و شهرک معالیه ادومیم است. طرح مذکور توسط افی ماعوز، رئیس حزب تندرو «نوعم» ارائه شده که حتی درخواست بنیامین نتانیاهو برای به تعویق انداختن بررسی این قانون در کنست را نیز رد کرده است.

هدف از این قانون، اعمال کامل قوانین رژیم صهیونیستی بر مناطق کرانه باختری است که از سوی ناظران بین‌المللی به عنوان گامی خطرناک در مسیر الحاق و تثبیت اشغالگری ارزیابی می‌شود. این اقدامات در تضاد آشکار با قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد است.

این طرح هنوز باید مراحل قانون‌گذاری بعدی شامل شور اول، دوم و سوم را طی کند تا به صورت رسمی لازم‌الاجرا شود. انتظار می‌رود در صورت تصویب نهایی، با واکنش‌های شدید جامعه بین‌المللی و فلسطینیان مواجه شود.

منبع: الجزیره

تبادل نظر
