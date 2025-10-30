باشگاه خبرنگاران جوان- معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد افراد زندانی تحصیلاتی پایینتر از دیپلم دارند و فقر یادگیری یکی از مهمترین تهدیدهای آموزش عمومی در دنیاست گفت: آموزش و پرورش در دولت چهاردهم به عنوان محور توسعه ملی مورد توجه ویژه شخص رئیس جمهور است.
رضوان حکیم زاده گفت: همراهی و رویکرد فرهنگی استاندار کرمان منشأ آثار خیر بسیاری برای کودکان و دانشآموزان این استان است و بیتردید استمرار این نگاه میتواند به تحولی پایدار در نظام آموزشی منطقه منجر شود.
وی با اشاره به سیاستهای کلان دولت چهاردهم اظهار داشت: رئیسجمهور، از نخستین روزهای فعالیت خود آموزش و پرورش را اولویت اصلی دولت اعلام کرده و با تأکید بر تحول بنیادین در نظام یاددهی و یادگیری و عدالت آموزشی، شخصاً پیگیر روند اجرای برنامههای تحولی در این حوزه است.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش افزود: رئیسجمهور در ماههای اخیر بیش از ۶۰ جلسه عمومی و تخصصی در حوزه آموزش و پرورش برگزار کرده که بیانگر جدیت دولت در اصلاح ساختارهای آموزشی و کاهش نابرابری در فرصتهای یادگیری است.
حکیم زاده با بیان اینکه هدف دولت صرفاً ساخت مدرسه نیست، تصریح کرد: ساخت فضای آموزشی جدید به معنای ایجاد فرصت برابر برای یادگیری است؛ مدرسه فقط یک ساختمان نیست، بلکه بستری است برای رشد، عدالت و ارتقای کیفیت آموزش.
وی در تشریح برنامههای تحولی وزارت آموزش و پرورش گفت: در دوره ابتدایی، دو محور اصلی دنبال میشود؛ نخست ایجاد اجتماعات یادگیری برای معلمان و مدیران مدارس با هدف تبادل تجربه و توانمندسازی حرفهای آنان، و دوم برگزاری دورههای توانمندسازی حضوری موسوم به دوره توانا با سه محور آموزش روشهای تدریس فعال، ایجاد محیط یادگیری مثبت و استفاده از فناوری و هوش مصنوعی در آموزش.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح ملی حامی گفت: این طرح صرفاً برنامهای برای جبران عقبماندگی درسی نیست، بلکه طرحی برای بازگرداندن دانشآموزان به مسیر یادگیری و زندگی است، در این طرح تأکید میشود که هیچ دانشآموزی نباید برچسب ضعف یا ناتوانی بگیرد، بلکه همه باید احساس کنند مورد توجه و احترام نظام آموزشی هستند.
حکیم زاده گفت: پژوهشهای جهانی نشان میدهد که فقر یادگیری یکی از مهمترین تهدیدهای آموزش عمومی در دنیاست، بر اساس گزارش بانک جهانی، ۴۰ درصد از کودکان در جهان یا هرگز به مدرسه نمیروند یا مهارتهای سواد پایه را در مدرسه نمیآموزند، کرونا نیز این شکاف را عمیقتر کرده است، از همین رو، برنامه حامی در ایران با هدف توجه به یادگیرندگان ضعیف و بازگرداندن اعتماد و انگیزه به آنان طراحی شده است.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم موفقیت تحصیلی بر کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: بر اساس بررسیها، بیش از ۶۰ درصد افرادی که در زندانها حضور دارند تحصیلاتی پایینتر از دیپلم دارند، این نشان میدهد که هر چه سرمایهگذاری ما در آموزش و پرورش بیشتر باشد، جامعهای سالمتر و ایمنتر خواهیم داشت.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش به ارزیابی عملکرد استانها اشاره کرد و گفت: در معاونت آموزش ابتدایی، نظام شاخصمحور طراحی شده است تا نتایج واقعی فعالیتها سنجیده شود، شاخصهایی، چون نرخ جذب خالص، پوشش دوره ابتدایی، تکرار پایه، و ترک تحصیل در پایه ششم در همه استانها مورد پایش قرار میگیرد.
حکیم زاده با ابراز رضایت از عملکرد استان کرمان افزود: بر اساس گزارشهای رسمی، نرخ تکرار پایه در استان کرمان از ۲/۱۶ درصد به ۱/۴ درصد کاهش یافته است که یکی از بهترین پیشرفتها در سطح کشور محسوب میشود و این موفقیت مرهون اهتمام و همدلی مجموعه مدیران، معلمان و همراهی استاندار محترم است.
وی با اشاره به نقش راهبردی آموزش در توسعه کشور گفت: برای نخستینبار پس از دوران امیرکبیر، رئیس دولتی در کشور ما آموزش و پرورش را محور اصلی توسعه ملی قرار داده است، هرچند ثمرات این تحول ممکن است در کوتاهمدت آشکار نشود، اما بیتردید تاریخ نشان خواهد داد که نقطه آغاز این مسیر، یکی از درستترین تصمیمات در تاریخ توسعه ایران بوده است.
بر پایه این گزارش، نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ با حضور معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش و سایر اعضا، همچنین مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان در مرکز آموزشی – رفاهی فرهنگیان کرمان برگزار شد.
منبع: آموزش و پرورش