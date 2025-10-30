باشگاه خبرنگاران جوان _ تیم وزنهبرداری استان گیلان در مسابقات قهرمانی جوانان کشور (انتخابی تیم ملی) با کسب ۳ مدال طلا و ۳ مدال نقره، موفق به کسب مقام سوم تیمی در میان ۳۰ تیم شرکتکننده شد.
این رقابتها با حضور تمامی ملیپوشان کشور و در شهرکرد برگزار شد و سطح بالایی از رقابت را به نمایش گذاشت. در پایان مسابقات، رضا رخشایی و محمدجواد بخشی از گیلان به عنوان دو تن از ۱۰ وزنهبردار برتر مسابقات معرفی شدند.
در این دوره از مسابقات، تیمهای استانهای فارس و اردبیل به ترتیب به مقامهای اول و دوم دست یافتند.
منبع: روابط عمومی