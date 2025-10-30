باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- به گفته پژوهشگران، افرادی که در طول روز کمتر از هشتهزار گام برمیدارند، اگر این گامها را در قالب پیادهرویهای طولانی و پیوسته انجام دهند، عمر طولانیتری دارند و کمتر دچار بیماریهای قلبیعروقی میشوند.
نتایج این تحقیق در نشریهی علمی Annals of Internal Medicine (AIM) منتشر شده است.
این مطالعه بر پایه دادههای ۳۳ هزار و ۵۶۰ نفر از شرکتکنندگان پایگاه سلامت UK Biobank، بانک اطلاعات پزشکی، انجام شد. میانگین تعداد گامهای روزانه افراد حدود ۵٬۱۶۵ گام بود. پژوهشگران آنها را بر اساس مدت زمان پیادهروی بدون توقف به چهار گروه تقسیم کردند:
کمتر از ۵ دقیقه، بین ۵ تا ۱۰ دقیقه، بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، و ۱۵ دقیقه یا بیشتر.
نتایج نشان داد که تقریباً نیمی از افراد (۴۲/۹ درصد) گامهای خود را در قالب پیادهرویهای کوتاه کمتر از پنج دقیقه برمیداشتند، در حالی که تنها ۸ درصد از شرکتکنندگان حداقل یک پیادهروی مداوم ۱۵ دقیقهای یا بیشتر در روز داشتند.
تفاوت در وضعیت سلامت قلبی این دو گروه چشمگیر بود. در دورهی پیگیری ۹/۵ ساله، میزان مرگومیر در میان افرادی که پیادهرویهای کوتاه داشتند ۴/۳۶ درصد بود، اما در میان کسانی که روزانه بیش از ۱۵ دقیقه بدون وقفه راه میرفتند، تنها ۰/۸ درصد ثبت شد.
به گفته پژوهشگران، هرچند تعداد گامها همچنان اهمیت دارد، اما نحوه جمعآوری آنها نیز نقش کلیدی در سلامت قلب و عروق ایفا میکند؛ بنابراین برای افرادی که تحرک کمی دارند، توصیه میشود روزانه یک یا دو پیادهروی هدفمندِ ۱۰ تا ۱۵ دقیقهای انجام دهند، نه اینکه گامهایشان را در قالب جابهجاییهای کوتاه در خانه یا محل کار پخش کنند.
پژوهشگران یادآور شدند که پیش از این نیز هشدارهایی درباره تأثیر منفی وابستگی به اپلیکیشنهای تناسب اندام بر سلامت روان منتشر شده بود.
منبع: gazeta.ru