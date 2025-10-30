بر اساس گزارش یک نهاد رسمی فلسطینی، اسرائیل از آغاز جنگ با حماس نزدیک به ۱۰۰۰ مانع جدید در کرانه باختری ایجاد کرده‌ که موجب محدودیت تردد سه میلیون فلسطینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش یک نهاد محلی، از زمان آغاز جنگ اسرائیل با حماس، نظامیان اسرائیلی نزدیک به ۱۰۰۰ مانع جدید در شهرها و شهرکهای کرانه باختری اشغالی ایجاد کردهاند که این امر، تردد فلسطینیان را بیش از پیش محدود و زندگی روزمره آنان را با مشکل مواجه کرده است.
ساکنان میگویند اگرچه ارتش اسرائیل از زمان اشغال کرانه باختری در جنگ خاورمیانه ۱۹۶۷، همواره محدودیتهای تردد و دسترسی اعمال کرده، اما تعداد موانع جدید «بیسابقه» است.
به گفته «کمیسیون مقابله با دیوار و شهرکسازی»، یک نهاد رسمی دولتی فلسطین، از زمان حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ۹۱۶ دروازه، مانع و دیوار جدید نصب شده است. از جمله این موانع، دروازههای فلزی در ورودی بسیاری از روستاها و شهرکها و بین شهرهاست که دسترسی به داخل و خارج را مسدود میکند و گاهی سربازان اسرائیلی در آنها مستقر میشوند.
فلسطینیان میگویند ساعات باز بودن این دروازهها غیرقابل پیشبینی است و برخی برای روزها بسته میمانند. این امر باعث شده برخی افراد مجبور شوند در منزل دوستان یا اقوام بخوابند یا با پای پیاده از اطراف موانع عبور کنند. سازمان ملل گزارش داده که این دروازهها و موانع دیگر مانند تپههای خاکی بزرگ و بلوکهای بتنی، آزادی تردد فلسطینیان و دسترسی آنان به مراقبتهای بهداشتی و آموزش را محدود میکند. این موانع در وسط جادهها قرار داده شدهاند و از عبور خودروها به اطراف آنها جلوگیری میکنند.
برخی از این دروازهها، جادههای ارتباط دهنده شمال و جنوب کرانه باختری را مسدود کرده و سه میلیون فلسطینی ساکن این منطقه را مجبور به استفاده از مسیرهای طولانیتر میکنند، به طوری که یک سفر ۲۰ دقیقهای اکنون بیش از یک ساعت زمان میبرد.
ارتش اسرائیل ادعا میکند که هدف از این دروازهها «محدود کردن مردم نیست»، بلکه برای «مدیریت و نظارت» است. یک مقام نظامی اسرائیل که به دلیل مقررات خواست نامش فاش نشود، گفت که نیروهایش در «واقعیت امنیتی پیچیدهای» در کرانه باختری عمل میکنند که در آن شبهنظامیان خود را در میان مردم پنهان میکنند و «بر همین اساس، ایستهای بازرسی پویا و تلاشهای مستمر برای نظارت بر تردد در مناطق مختلف وجود دارد.»
ساکنان میگویند برخی از دروازهها به دوربین مجهز شدهاند و این موانع اثرات مخربی بر زندگی آنان دارد.
«عزالدین الصیوری» از روستای دیر دبوان گفت: «در شرایط فعلی، همه چیز قطع شده. همه چیز متوقف شده است.» او گفت که دروازهها مانع از مراجعه مردم به باشگاهش شده و او در نظر دارد کسبوکارش را تعطیل و کشور را ترک کند.
در روستاهای دیگری مانند عابود، دروازههای ورودی هر روز بین ساعات ۶ تا ۹ صبح بسته میماند و دانشجویان و شاغلان را از رفتن به دانشگاه و محل کار بازمیدارد.
منبع: اسوشیتدپرس