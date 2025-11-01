رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: توجه به تداخل عرضه میوه های تابستانه و پاییز، پیش بینی می شود که نوسانی در بازار رخ ندهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: با توجه به تداخل عرضه میوه های تابستانه و پاییز، پیش بینی می شود که نوسانی در بازار رخ ندهد.

به گفته وی، مغازه داران برمبنای فاکتور مکلف به رعایت سود مصوب قانونی هستند که براین اساس گرانفروشی مشخص است.

کارگر ادامه داد: طبق روال همه ساله در این مقطع بدلیل فصل جابه جایی گوجه فرنگی، قیمت با نوساناتی روبروست که این دوره مقطعی است و بازار به روال عادی می رسد.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که در حال حاضر هرکیلو انار با نرخ ۱۳۸ تا ۱۶۰ هزارتومان، انگور ۱۱۰ تا ۲۳۰ هزارتومان، پرتقال جنوب ۱۱۰ تا ۱۸۰ هزارتومان، پرتقال شمال ۸۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، خرمالو ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، کیوی ۱۳۰ تا ۱۹۰ هزارتومان، لیموشیرین ۹۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، موز ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزارتومان، سیب درختی ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، خیار ۳۰ تا ۸۰ هزارتومان، گلابی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان و پسته ۴۵۰ تا ۶۰۰ هزارتومان در مغازه ها عرضه شود.

همچنین قیمت هرکیلو گوجه فرنگی ۳۵ تا ۵۰ هزارتومان، پیاز ۲۲ تا ۳۰ هزارتومان، سیب زمینی ۲۹ تا ۳۸ هزارتومان، کاهو پیچ سالادی ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان، سبزی ۶۰ تا ۸۰ هزارتومان، کلم سفید ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان، کلم قرمز ۵۰ تا ۶۵ هزارتومان، فلفل ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزارتومان و فلفل دلمه رنگی ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان است.