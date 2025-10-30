یک منبع امنیتی پاکستانی روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که پاکستان و افغانستان به احتمال زیاد دور دیگری از مذاکرات صلح را در استانبول برگزار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک منبع امنیتی پاکستانی روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که پاکستان و افغانستان به احتمال زیاد دور دیگری از مذاکرات صلح را در استانبول برگزار خواهند کرد. این در حالی است که اسلام‌آباد پیش از این شکست مذاکرات قبلی را اعلام کرده بود.

این مذاکرات که با میانجیگری قطر و ترکیه برگزار شد، در پی مرگبارترین درگیری‌ها بین دو همسایه جنوب آسیایی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ روی داد.

پس از انفجار‌های ۹ اکتبر در کابل که مقامات طالبان پاکستان را مقصر آن دانستند، خشونت‌هایی سر گرفت که منجر به کشته شدن بیش از ۷۰ نفر و زخمی شدن صد‌ها تن شد. طرفین از روز شنبه در استانبول گرد هم آمده بودند تا پیش از آنکه اسلام‌آباد روز چهارشنبه از شکست مذاکرات خبر دهد، برای دستیابی به صلح تلاش کنند.

این منبع که به دلیل عدم مجوز برای صحنه عمومی خواست ناشناس باقی بماند، گفت: «به درخواست رژیم طالبان افغانستان، دور دیگری از مذاکرات بین پاکستان و کابل به احتمال زیاد در استانبول برگزار خواهد شد.»

شبکه دولتی پخش برنامه‌های افغانستان (RTA) نیز روز پنجشنبه گزارش داد که «مذاکرات متوقف‌شده... تحت میانجیگری ترکیه و قطر در استانبول از سر گرفته خواهند شد.» منبع امنیتی افزود: «پاکستان با حسن نیت در مذاکرات شرکت خواهد کرد، اما بدون کوتاه آمدن از مواضع اصلی امنیت ملی خود.»

روابط بین این دو کشور که زمانی متحد بودند و مرزی ۲۶۰۰ کیلومتری (۱۶۰۰ مایلی) را به اشتراک می‌گذارند، در سال‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است.

اسلام‌آباد متهم می‌کند که کابل از گروه‌های شبه‌نظامی که حملات مرزی ترتیب می‌دهند — به ویژه تحریک طالبان پاکستان (TTP) — حمایت می‌کند و ادعا دارد این گروه از قلمرو افغانستان به عنوان پایگاه استفاده می‌کند. دولت طالبان به طور پیوسته این اتهامات را رد کرده است.

منبع: آسوشیتدپرس

