یک مطالعه پزشکی جدید عاملی را آشکار کرده است که می‌تواند سیستم ایمنی را مختل کند و حساسیت بدن را به بیماری‌ها و عفونت‌ها افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله Nature Immunology گزارش داد که دانشمندان دانشگاه ادینبورگ کشف کرده‌اند که کمبود اکسیژن می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در ساختار DNA در نوتروفیل‌ها، سلول‌هایی که مسئول اولین خط دفاعی بدن در برابر عفونت هستند، شود.

طبق این مطالعه، این تغییرات ژنتیکی توانایی بدن در مبارزه با عوامل بیماری‌زا را کاهش می‌دهد و ممکن است حتی پس از بازگشت سطح اکسیژن به حالت عادی نیز ادامه یابد.

محققان مطالعه خود را بر اساس تجزیه و تحلیل نمونه‌های خون بیمارانی که از سندرم زجر تنفسی حاد (ARDS) بهبود یافته‌اند، و همچنین داوطلبانی که از مناطق مرتفع با سطح اکسیژن پایین بازگشته‌اند، انجام دادند.

این تجزیه و تحلیل نشان داد که کمبود اکسیژن منجر به یک فرآیند مولکولی معروف به هرس هیستون می‌شود که ساختار DNA را تغییر می‌دهد و بر مکانیسم روشن و خاموش شدن ژن‌ها تأثیر می‌گذارد.

دانشمندان خاطرنشان کردند که این اثر محدود به نوتروفیل‌های بالغ نیست، بلکه به سلول‌های بنیادی مغز استخوان که از آنها منشأ می‌گیرند نیز گسترش می‌یابد، که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مجدد طولانی‌مدت سیستم ایمنی بدن است.

محققان معتقدند که این کشف ممکن است توضیح دهد که چرا برخی از بیماران حتی پس از بهبودی از بیماری‌های شدید ریوی، همچنان مستعد ابتلا به عفونت‌ها هستند و سیستم ایمنی ضعیفی دارند. تیم تحقیقاتی امیدوار است که مطالعات آینده به یافتن راه‌هایی برای معکوس کردن این تغییرات و بازیابی کارایی سیستم ایمنی پس از قرار گرفتن در معرض کمبود اکسیژن کمک کند.


منبع: Lenta.ru

برچسب ها: سیستم ایمنی ، سیستم ایمنی ضعیف ، کمبود اکسیژن ، کمبود اکسیژن در خون
