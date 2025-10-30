تلسکوپ فضایی جیمز وب از زمان آغاز فعالیت خود، یکی از مرموزترین اجرام آسمانی را آشکار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک تیم بین‌المللی از اخترشناسان، یک جرم فوق‌العاده درخشان را مشاهده کردند که می‌تواند درک ما از ریشه‌های جهان را از نو بنویسد.

طبق یک مطالعه جدید، این جرم که "کاپوتاورو" نامیده می‌شود، می‌تواند قدیمی‌ترین کهکشان شناخته شده در جهان باشد که تنها ۱۰۰ میلیون سال پس از انفجار بزرگ تشکیل شده است.

با این حال، یک توضیح جایگزین شگفت‌انگیز نشان می‌دهد که کاپوتاورو ممکن است یک کوتوله قهوه‌ای منحصر‌به‌فرد باشد، نوعی "ستاره ناکام" بزرگتر از بزرگترین سیارات غول گازی، اما فاقد جرم لازم برای دستیابی به همجوشی هسته‌ای در هسته خود.

در این صورت، کاپوتاورو سردترین جرم از نوع خود خواهد بود که در کهکشان راه شیری کشف شده است، با دمای تنها ۲۷ درجه سانتیگراد، و در فاصله بیش از هفت سال نوری از ما قرار دارد.

دانشمندان، با همکاری دانشگاه امارات، تأکید می‌کنند که هویت دقیق این جرم همچنان نامشخص است. این مقاله تحقیقاتی که در اول سپتامبر در سرور پیش‌چاپ arXiv منتشر شد، هنوز در انتظار بررسی توسط همتایان است.

جیووانی گاندولفی، اخترفیزیکدان موسسه ملی اخترفیزیک در ایتالیا و یکی از نویسندگان این مطالعه، این کشف را اینگونه شرح می‌دهد: «ما ابتدا هنگام جستجوی کهکشان‌های باستانی متوجه کاپوتاورو شدیم، اما فقدان داده‌های دقیق، شناسایی آن را غیرممکن ساخت.» گاندولفی این وضعیت را به یافتن نمونه DNA در صحنه جرم تشبیه می‌کند، زمانی که هزاران مورد مشابه در یک پایگاه داده وجود دارد.

با این حال، اوضاع در ماه مارس گذشته تغییر کرد، زمانی که تلسکوپ فضایی جیمز وب داده‌های جدیدی را منتشر کرد که پیشرفتی در تحقیقات بود. این داده‌ها به تیم اجازه داد تا احتمالات را به تنها چند فرضیه محدود کنند.

دانشمندان تجزیه و تحلیل خود را بر اساس ترکیب داده‌های دوربین مادون قرمز نزدیک (NIRCam) که تصاویر را در هفت طول موج مختلف ثبت می‌کرد، با خوانش‌های دقیق‌تر از طیف‌سنج مادون قرمز نزدیک (NIRSpec) انجام دادند. این ترکیب منحصر‌به‌فرد آنها را قادر ساخت تا روشنایی جسم را اندازه‌گیری کرده و سن و دمای آن را با دقت بی‌سابقه‌ای تخمین بزنند.

نتایج دو احتمال اصلی را آشکار کرد که هر دو شگفت‌انگیز هستند. اگر کاپوتارو یک کهکشان اولیه باشد، ۲۰۰ میلیون سال از رکورددار قبلی قدیمی‌ترین کهکشان شناخته شده قدیمی‌تر است و اندازه بسیار بزرگی با جرمی بیش از یک میلیارد برابر جرم خورشید دارد.

اگر یک کوتوله قهوه‌ای باشد، سردترین و دورترین ستاره ناکام کشف شده در کهکشان ما خواهد بود و فرصتی بی‌نظیر برای دانشمندان جهت مطالعه شکل‌گیری کهکشان راه شیری فراهم می‌کند.

محمد لطیف، اخترفیزیکدان دانشگاه امارات متحده عربی، می‌گوید: «کاپوتارو یکی از گیج‌کننده‌ترین اکتشافات تا به امروز است. این کشف، صرف نظر از تفسیری که ما اتخاذ می‌کنیم، مرز‌های دانش ما را به مرز‌های خود می‌رساند.»

دانشمندان تأکید می‌کنند که هر دو سناریو، مفاهیم غالب در مورد شکل‌گیری و تکامل کهکشان را به چالش می‌کشند و صرف نظر از هویت نهایی کاپوتارو، آن را به یک کشف مهم تبدیل می‌کنند. این تیم اکنون در حال برنامه‌ریزی برای به دست آوردن داده‌های رصدی بیشتر از تلسکوپ فضایی جیمز وب برای حل این معمای نجومی منحصر‌به‌فرد است.

منبع: Live Science