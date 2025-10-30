باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوش جدید Nothing Phone (۳a) Lite دارای طراحی متمایز، بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه IP۵۴، ابعاد ۱۶۴ در ۷۸ در ۸.۳ میلی‌متر و وزن ۱۹۹ گرم است.

صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۶.۷۷ اینچی AMOLED با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۳۹۲ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۳۸۸ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۱۳۰۰ نیت است.

این دستگاه با اندروید ۱۵ (قابل ارتقا) اجرا می‌شود و از پردازنده Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Pro، پردازنده گرافیکی Mali-G۶۱۵ MC۲، ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن از سه لنز با وضوح (۵۰+۸+۲) مگاپیکسل تشکیل شده است که شامل یک لنز ماکرو و یک لنز فوق عریض می‌شود. این دوربین می‌تواند ویدیو‌های ۴K را با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه ضبط کند. دوربین جلو ۱۶ مگاپیکسل است.

این گوشی دارای دو درگاه سیم کارت، یک پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، یک اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که از شارژ سریع ۳۳ واتی و شارژ معکوس ۵ واتی برای سایر دستگاه‌های تلفن همراه پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena