باشگاه خبرنگاران جوان - زنجیره دیجیتال سلامت از ضرورت های نظام بهداشت کشور است.

ظفرقندی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در قبال اقشار خاص بیان کرد: طبق مصوبات مجلس، بیمه کودکان زیر پنج سال و زنان سرپرست خانوار باید بدون پرداخت حق بیمه انجام شود.

وی ادامه داد: هم اینک حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند که ۲۰ درصد آن‌ها به‌صورت پرداختی و ۸۰ درصد رایگان بیمه شده‌اند.

بیش از ۸۰ درصد منابع بیمه‌ای از محل اعتبارات دولتی تامین می‌شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ماهیت تامین مالی بیمه‌ها در کشورهای مختلف گفت: در بسیاری از نظام‌های بیمه‌ای دنیا هر فرد بیمه‌شده متناسب با درآمد خود حق بیمه می‌پردازد و سهم دولت محدود است اما در ایران بیش از ۸۰ درصد منابع بیمه‌ای از محل اعتبارات دولتی تامین می‌شود.

وی افزود: در هیچ کشوری چنین سطحی از پرداخت مستقیم دولت برای بیمه‌های پایه وجود ندارد حال آنکه منابع محدود دولتی نمی‌تواند پاسخگوی همه هزینه‌های نظام سلامت باشد و باید در کمیته‌های کارشناسی، ساختار منابع و تعهدات بیمه‌ها بازتعریف شود.

ظفرقندی با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه نظارت بر خدمات بیمه‌ای افزود: در نظام‌های پیشرفته بیمه نظارت فقط پس از اجرا انجام نمی‌شود بلکه در مراحل قبل از ارائه خدمت نیز کنترل و ارزیابی صورت می‌گیرد؛ ما نیز باید علاوه بر نظارت پسینی، نظارت پیشینی را به‌صورت نظام‌مند اجرایی کرده تا از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در برخی کشورها اگر پزشک آزمایش یا تصویربرداری اضافی درخواست کند، سیستم بیمه‌ای به‌صورت خودکار آن را تشخیص می‌دهد و هزینه‌اش را نمی‌پذیرد. در کشور ما نیز لازم است برای هر رشته، دارو و خدمت درمانی، استانداردهای مشخصی تدوین شود تا نظارت علمی و فنی جایگزین کنترل‌های اداری شود.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: نظارت موثر یعنی ارزیابی خدمات براساس ضوابط علمی و متناسب با نیاز واقعی بیمار. از اینرو وقتی نظارت دقیق و مبتنی بر داده برقرار شود، از هدررفت منابع جلوگیری شده و در عین حال رضایتمندی مردم افزایش می‌یابد.

وی اظهار کرد: ما هم منابع کافی می‌خواهیم و هم عملکرد درست، زیرا درخت بیمه سلامت زمانی تنومند می‌ماند که هم تغذیه درست داشته باشد و هم مدیریت علمی.

ظفرقندی با بیان اینکه موفقیت نظام بیمه سلامت در گرو همکاری همه ارکان حوزه سلامت است، افزود: تحقق عدالت بیمه‌ای تنها با مشارکت فعال وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت، جامعه پزشکی و نهادهای نظارتی امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: اگر منابع به‌درستی مدیریت و نظارت‌ها هدفمند شوند، می‌توان به کارآمدی و رضایتمندی واقعی در نظام سلامت دست یافت.

منبع: ایرنا