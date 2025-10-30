باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کرملین روز پنجشنبه با احتیاط به اظهارات دونالد ترامپ در مورد ازسرگیری آزمایش تسلیحات هسته‌ای توسط ایالات متحده واکنش نشان داد و گفت که روسیه آزمایشی انجام نداده، اما اگر واشنگتن این کار را انجام دهد، مسکو نیز متقابلاً اقدام مشابهی خواهد کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ در بیانیه خود اشاره کرد که کشور‌های دیگر درگیر آزمایش تسلیحات هسته‌ای هستند. تاکنون ما نمی‌دانستیم که کسی در حال آزمایش است.»

وی تأکید کرد که روسیه هیچ اطلاع قبلی از ایالات متحده درباره تغییر موضع واشنگتن در مورد آزمایش‌های هسته‌ای دریافت نکرده است.

پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا کرملین احساس می‌کند رقابت جدید تسلیحات هسته‌ای توسط اظهارات ترامپ آغاز شده، گفت: «نه واقعاً.»

سخنگوی کرملین تأکید کرد که آزمایش موشک کروز بوروستنیک در ۲۱ اکتبر و ابر torpedo هسته‌ای پوزیدون در ۲۸ اکتبر، قطعاً آزمایش تسلیحات هسته‌ای نبوده‌اند.

پسکوف خاطرنشان کرد: «می‌خواهم به بیانیه رئیس‌جمهور پوتین که بار‌ها تکرار شده اشاره کنم: اگر کسی منحرف شود، روسیه نیز بر همین اساس عمل خواهد کرد.»

روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هرگز یک سلاح هسته‌ای آزمایش نکرده است. اتحاد جماهیر شوروی آخرین بار در سال ۱۹۹۰، ایالات متحده در سال ۱۹۹۲ و چین در سال ۱۹۹۶ آزمایش هسته‌ای انجام داده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه