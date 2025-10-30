باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارشهای منابع محلی، امروز صبح همزمان با تشدید عملیاتهای نظامی در کرانه باختری، گروهی متشکل از ۸۷ شهرکنشین صهیونیست تحت حمایت نیروهای پلیس رژیم اشغالگر، از طریق دروازه مغربی وارد محوطه مسجدالاقصی شده و در صحنهای مختلف این مسجد به انجام مراسم تحریکآمیز پرداختند.
این اقدام توهینآمیز در حالی صورت گرفت که همزمان موج گستردهای از بازداشتها در مناطق مختلف کرانه باختری در جریان بود. بر اساس گزارشها، نیروهای اشغالگر در عملیاتهای جداگانهای دست به بازداشت چندین شهروند فلسطینی زدند که از جمله آنان میتوان به احمد الصیفی، اسیر آزادشده فلسطینی، که یک روز پیش از مراسم عروسیاش در بیرزیت واقع در شمال رامالله بازداشت شد، ورد باسل البرغوثی، جوان اهل کفر عین در شمال غرب رامالله، مصعب قفیشه، روزنامهنگار، که در الخلیل بازداشت شد، اشاره کرد.
در نابلس نیز در جریان یورش نیروهای اشغالگر به اطراف دانشگاه ملی النجاح و شهرک بیت وزن، یک جوان ۱۹ ساله از ناحیه پا هدف گلوله جنگی قرار گرفت و مجروح شد.
همچنین در استان الخلیل، نیروهای اشغالگر عملیات تفتیش و بازرسی گستردهای را انجام دادند که به بازداشت شمار دیگری از شهروندان و آزار و اذیت ساکنان محلی منجر شد. این اقدامات در چارچوب تشدید فشار بر فلسطینیان در قدس اشغالی و کرانه باختری صورت میگیرد.
منبع: العربیه