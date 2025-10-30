نایب رئیس انجمن ارگانیک گفت: تا پایان برنامه هفتم حداقل ۲ درصد به سهم تولید محصولات ارگانیک باید در کشور افزوده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صدرالدین نیاورانی نایب‌رئیس انجمن ارگانیک ایران در حاشیه افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه ارگانیک ایران در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت گسترش تولید محصولات ارگانیک در کشور گفت: نبود حمایت‌های کافی دولتی به‌عنوان مهم‌ترین چالش این بخش است.

 به گفته وی، در تولید محصولات ارگانیک به هیچ عنوان از کود‌ها و سموم شیمیایی استفاده نمی‌شود و سلامت محصول با رعایت استاندارد‌های بین‌المللی تضمین می‌شود.

 نیاورانی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵ درصد از کل تولیدات کشاورزی کشور به‌صورت ارگانیک انجام می‌شود، اما تنها برای حدود یک‌دهم درصد از این محصولات گواهی ارگانیک صادر می‌ شود که علت این فاصله را پیچیدگی‌های اداری و هزینه‌های بالای فرایند صدور گواهی است.

نایب رئیس انجمن ارگانیک با اشاره به تولید محصولات ارگانیک دد برنامه هفتم بیان کرد: اگر دولت مطابق قانون موجود از این بخش حمایت کند، می‌توان هر سال حداقل دو درصد به سهم تولید ارگانیک در کشور افزوده شد.

به گفته وی، توسعه کشاورزی ارگانیک نه‌تنها سبب سلامت جامعه می‌شود بلکه هزینه‌های درمان و خسارات ناشی از مصرف مواد شیمیایی در درازمدت را کاهش می‌دهد.  براین اساس از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا داریم که مجوز‌های لازم برای تولیدکنندگان کوچک را تسهیل کنند تا بتوانند بدون پیچیدگی‌های اداری وارد چرخه تولید ارگانیک شوند.
 
نیاورانی ادامه داد: در صورت صدور گواهی رسمی، محصولات ایرانی می‌توانند تا ۲۰ درصد گران‌تر در بازار‌های جهانی به فروش برسند که این موضوع علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، منجر به ارزآوری بیشتر و اشتغال پایدار در بخش کشاورزی خواهد شد.

 نایب رئیس انجمن ارگانیک گفت: اگر سازوکار‌های مرتبط با صدور گواهی اصلاح شود، ایران ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های تولید ارگانیک منطقه را دارد.

برچسب ها: کشت ارگانیک ، تولید ارگانیک
خبرهای مرتبط
ایران رتبه ۷۹ تولید محصولات ارگانیک در دنیا را داراست
ایران جزء ۱۵ کشور نخست تولید ارگانیک در دنیا می‌شود
ایران رتبه ۷۹ تولید محصولات ارگانیک در دنیا را داراست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شبکه ایستگاه‌های شارژ خودرو در کشور از دسترس خارج شد
توزیع روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم تنظیم بازار در کشور
سامانه «خودنویس» به سراغ دلالان و سوداگران بازار مسکن رفت
بحران کمبود شیرخشک نوزاد جدی است
کاهش مسیر‌های پروازی کلید خورد
وزش باد شدید در نواحی شرقی کشور تا دو روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
وزش باد شدید در نواحی شرقی کشور تا دو روز آینده
سامانه «خودنویس» به سراغ دلالان و سوداگران بازار مسکن رفت
بحران کمبود شیرخشک نوزاد جدی است
توزیع روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم تنظیم بازار در کشور
کاهش مسیر‌های پروازی کلید خورد
شبکه ایستگاه‌های شارژ خودرو در کشور از دسترس خارج شد
افزایش حداقل ۲ درصدی تولید محصولات ارگانیک تا پایان برنامه هفتم
گردش مالی محصولات ارگانیک به ۵۰۰ میلیارد دلار می رسد
اتمام ۲۲۰ هزار واحد مسکن روستایی تا پایان آذرماه
ممنوعیت تردد در محور‌های شمالی کشور اعلام شد
اطلاعیه تحویل سکه‌های پیش‌فروش با سررسید ۳۰ مهرماه
روند نزولی نرخ طلا در هفته گذشته؛ توصیه به متقاضیان جهت بررسی همه جانبه
ابزار‌های متنوع سرمایه‌گذاری در بورس/ توجه به تنوع در سبد سرمایه‌گذاری یکی از کلید‌های موفقیت در بازار است+ فیلم
مدیریت صحیح بازار ارز لازم است
سهامداران نمادهای استانی سهام عدالت چشم انتظار تعیین تکلیف
کمبودی در عرضه واکسن تب برفکی نداریم
۸ دفتر خدمات مسافرتی به دلیل شکایت مسافران تعلیق شد
علت گرانی مرغ چیست؟
راهکار دستیابی به خودکفایی گندم چیست؟
احتمال حمله ملخ صحرایی به استان‌های جنوبی
آیا فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند چرخ اقتصاد ایران را متوقف کند؟
تکمیل سامانه املاک واسکان نیازمند پای کار آمدن تمامی دستگاه‌ها است