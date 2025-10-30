نایب رئیس انجمن ارگانیک گفت: تا پایان برنامه هفتم حداقل ۲ درصد به سهم تولید محصولات ارگانیک باید در کشور افزوده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صدرالدین نیاورانی نایبرئیس انجمن ارگانیک ایران در حاشیه افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه ارگانیک ایران در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت گسترش تولید محصولات ارگانیک در کشور گفت: نبود حمایتهای کافی دولتی بهعنوان مهمترین چالش این بخش است.
به گفته وی، در تولید محصولات ارگانیک به هیچ عنوان از کودها و سموم شیمیایی استفاده نمیشود و سلامت محصول با رعایت استانداردهای بینالمللی تضمین میشود.
نیاورانی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵ درصد از کل تولیدات کشاورزی کشور بهصورت ارگانیک انجام میشود، اما تنها برای حدود یکدهم درصد از این محصولات گواهی ارگانیک صادر می شود که علت این فاصله را پیچیدگیهای اداری و هزینههای بالای فرایند صدور گواهی است.
نایب رئیس انجمن ارگانیک با اشاره به تولید محصولات ارگانیک دد برنامه هفتم بیان کرد: اگر دولت مطابق قانون موجود از این بخش حمایت کند، میتوان هر سال حداقل دو درصد به سهم تولید ارگانیک در کشور افزوده شد.
به گفته وی، توسعه کشاورزی ارگانیک نهتنها سبب سلامت جامعه میشود بلکه هزینههای درمان و خسارات ناشی از مصرف مواد شیمیایی در درازمدت را کاهش میدهد. براین اساس از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا داریم که مجوزهای لازم برای تولیدکنندگان کوچک را تسهیل کنند تا بتوانند بدون پیچیدگیهای اداری وارد چرخه تولید ارگانیک شوند.
نیاورانی ادامه داد: در صورت صدور گواهی رسمی، محصولات ایرانی میتوانند تا ۲۰ درصد گرانتر در بازارهای جهانی به فروش برسند که این موضوع علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، منجر به ارزآوری بیشتر و اشتغال پایدار در بخش کشاورزی خواهد شد.
نایب رئیس انجمن ارگانیک گفت: اگر سازوکارهای مرتبط با صدور گواهی اصلاح شود، ایران ظرفیت تبدیلشدن به یکی از قطبهای تولید ارگانیک منطقه را دارد.