باشگاه خبرنگاران جوان- هاشمی در جلسه بررسی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور معاونین اداره کل، رؤسای ادارات ستادی و با ارتباط وبیناری با رؤسای واحد‌های ثبتی سراسر استان برگزار شد، اظهار کرد: طبق ماده ۱۰ قانون الزام، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند بلافاصله پس از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، نسبت به ثبت اراضی و املاک خود اقدام کنند.

وی با تاکید بر ضمانت اجرایی استنکاف از اجرای این تکلیف قانونی افزود: در غیر این صورت، مدیر دستگاه با مجازات انفصال موقت از خدمت مواجه خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد استان تصریح کرد: در اجرای قانون جامع حدنگار، کلیه اسناد دفترچه‌ای باید در اسرع وقت به اسناد تک‌برگ تبدیل شود.

او اضافه کرد: علاوه بر تکلیف اشخاص حقیقی برای تعویض اسناد دفترچه‌ای، دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به تعویض اسناد قدیمی هستند و تاکنون ۷۸۰۰ فقره سند دفترچه‌ای که در خزانه موجود بوده، تک‌برگ شده است.

مدیرکل خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌ها از جمله جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش همچنان دارای اسناد دفترچه‌ای هستند و لازم است هرچه سریع‌تر نسبت به تعویض این اسناد اقدام کنند.

هاشمی با بیان اینکه سامانه «سادا» قابلیت اتصال به سامانه ثبت ادعا را دارد، تأکید کرد: هیچ دستگاهی از ثبت اراضی و املاک در سامانه ثبت ادعا مستثنی نیست و حتی سازمان اوقاف و نهاد‌های زیرمجموعه ولی‌فقیه نیز مشمول اجرای این قانون هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از جلسه که به بررسی دستورالعمل بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع کارگزاری خدمات ثبتی اختصاص داشت، گفت: کارگزاری‌های فنی و مهندسی در راستای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شده‌اند و بخشی از وظایف و تکالیف ثبتی را انجام می‌دهند.

وی در خاتمه تاکید کرد: ایجاد این کارگزاری‌ها به نوعی برون‌سپاری خدمات ثبتی است و در نتیجه نظارت بر عملکرد این دفاتر بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک است.

منبع: دادگستری