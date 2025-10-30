رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، در پیامی، پدافند غیرعامل را در هندسه کلان قدرت ملی، برآمده از عقلانیت دفاعی و تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ارتش، در پیام امیر دریادار حبیب‌الله سیاری به مناسبت هشتم آبان روز پدافند غیرعامل آمده است: روز پدافند غیرعامل یادآور نگاهی ژرف و تمدن‌ساز به مقوله دفاع و امنیت ملی است، نگاهی که از مرز‌های تاکتیک گذشته و به افق‌های راهبرد آینده پژوهی و هوشمندسازی دفاعی دست یافته است.

در ادامه این پیام آمده است: پدافند غیرعامل در هندسه کلان قدرت ملی، برآمده از عقلانیت دفاعی و تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری است، نه صرفا ابزاری برای مقابله با تهدید، بلکه فلسفه‌ای برای مصون‌سازی زیرساخت‌ها، استمرار کارکرد نظام حیاتی کشور و استقرار آرامش پایدار در متن توسعه ملی و سازوکاری است که با اتکاء بر اصول بازدارندگی غیر مسلحانه مدیریت ریسک و مهندسی تاب‌آوری زیرساختی، مفهوم دفاع را از میدان نبرد به متن زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امتداد داده و امنیت را در قامت تاب‌آوری هوشمند، بازدارندگی موثر و آرامش پایدار ملت معنا می‌کند.

رئیس ستاد و معاون هماهگ کننده ارتش در پیام خود آورده است: در روزگاری که تهدید چهره‌های متکثر، پیچیده و ترکیبی یافته است، نقش بی‌بدیل آن سازمان سترگ در طراحی و اجرای سیاست‌های کلان مصون‌سازی کشور در برابر تهدیدات نوین، از جمله تهدیدات سایبری، زیستی، شناختی، فناورانه مصداق بارز تحقق دفاع همه جانبه پایدار و مردم پایه است.

دریادار سیاری در پایان پیام خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کلیه مجاهدان این عرصه جهاد خاموش، فرا رسیدن هشتم آبان ماه روز پدافند غیر عامل را به تمامی تلاش‌گران شبکه پدافند غیرعامل کشور که روحیه امید و آرامش را در جامعه پایدار نموده‌اند، تبریک و تهنیت گفت و از درگاه خداوند متعال، توفیق تداوم خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت کرد.

برچسب ها: پدافند غیرعامل ، معاون هماهنگ کننده ارتش
خبرهای مرتبط
نقش نیروی انسانی در خط مقدم پدافند غیرعامل + فیلم
سرلشکر موسوی: پدافند غیرعامل ستون تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی است
رئیس سازمان پدافند غیرعامل؛
جنگ ۱۲ روزه برای ما یک دانشگاه بود+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است
آمادگی ایران برای توسعه شراکت راهبردی با روسیه و بلاروس
لاریجانی: برخی زعمای سیاسی کشور حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکرده‌اند
برگزاری کنسرت چندملیتی در مکزیک همزمان با روز کوروش
سخنگوی شورای نگهبان: فیلم «مجنون» روایت حماسه فرزندان ایران است
امانی: دشمن صهیونیستی به دنبال اختلاف‌افکنی میان ملت‌های منطقه است
رایزنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با تخت روانچی در عمان
آخرین اخبار
عراقچی: آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است
لاریجانی: برخی زعمای سیاسی کشور حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکرده‌اند
رایزنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با تخت روانچی در عمان
برگزاری کنسرت چندملیتی در مکزیک همزمان با روز کوروش
سخنگوی شورای نگهبان: فیلم «مجنون» روایت حماسه فرزندان ایران است
امانی: دشمن صهیونیستی به دنبال اختلاف‌افکنی میان ملت‌های منطقه است
آمادگی ایران برای توسعه شراکت راهبردی با روسیه و بلاروس
عراقچی: میدان و دیپلماسی دشمنان را متوقف کردند
رایزنی ایران و روسیه درباره نشست نخست‌وزیران شانگهای در مسکو
تخت‌روانچی با وزیر امور خارجه عمان دیدار کرد
دریادار سیاری: پدافند غیرعامل تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری است
تأکید پزشکیان بر تکمیل خطوط و اتصال ایستگاه‌های قطار حومه‌ای و مترو
جهش اقتصادی با دیپلماسی استانی
عراقچی: قهرمانی‌های اخیر نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ورزش بانوان ایران است
سرلشکر موسوی: پدافند غیرعامل ستون تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی است
اعطای درجه سپهبدی به شهید غلامعلی رشید
بازدید پزشکیان از خطوط راه آهن حومه‌ای استان تهران
کیفیت پایین مدارس دولتی شکاف آموزشی بین دانش‌آموزان طبقات مختلف را عمیق‌تر می‌کند
بقائی: گروسی کاملا از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران آگاه است
اسرائیل با حمله به صداوسیما به‌دنبال ایجاد سردرگمی در کشور بود/ رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه مرجع خبر بود
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۸ آبان