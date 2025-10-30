باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ارتش، در پیام امیر دریادار حبیب‌الله سیاری به مناسبت هشتم آبان روز پدافند غیرعامل آمده است: روز پدافند غیرعامل یادآور نگاهی ژرف و تمدن‌ساز به مقوله دفاع و امنیت ملی است، نگاهی که از مرز‌های تاکتیک گذشته و به افق‌های راهبرد آینده پژوهی و هوشمندسازی دفاعی دست یافته است.

در ادامه این پیام آمده است: پدافند غیرعامل در هندسه کلان قدرت ملی، برآمده از عقلانیت دفاعی و تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری است، نه صرفا ابزاری برای مقابله با تهدید، بلکه فلسفه‌ای برای مصون‌سازی زیرساخت‌ها، استمرار کارکرد نظام حیاتی کشور و استقرار آرامش پایدار در متن توسعه ملی و سازوکاری است که با اتکاء بر اصول بازدارندگی غیر مسلحانه مدیریت ریسک و مهندسی تاب‌آوری زیرساختی، مفهوم دفاع را از میدان نبرد به متن زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امتداد داده و امنیت را در قامت تاب‌آوری هوشمند، بازدارندگی موثر و آرامش پایدار ملت معنا می‌کند.

رئیس ستاد و معاون هماهگ کننده ارتش در پیام خود آورده است: در روزگاری که تهدید چهره‌های متکثر، پیچیده و ترکیبی یافته است، نقش بی‌بدیل آن سازمان سترگ در طراحی و اجرای سیاست‌های کلان مصون‌سازی کشور در برابر تهدیدات نوین، از جمله تهدیدات سایبری، زیستی، شناختی، فناورانه مصداق بارز تحقق دفاع همه جانبه پایدار و مردم پایه است.

دریادار سیاری در پایان پیام خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کلیه مجاهدان این عرصه جهاد خاموش، فرا رسیدن هشتم آبان ماه روز پدافند غیر عامل را به تمامی تلاش‌گران شبکه پدافند غیرعامل کشور که روحیه امید و آرامش را در جامعه پایدار نموده‌اند، تبریک و تهنیت گفت و از درگاه خداوند متعال، توفیق تداوم خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت کرد.