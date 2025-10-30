باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه تهران، در دیدار سرپرست شبکه تهران و رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما که در شبکه تهران و با هدف گسترش همکاریهای مشترک علمی و رسانهای برگزار شد، طرفین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی مرکز تحقیقات برای تولید محتوای غنی و مبتنی بر نظرسنجیها و مطالعات دقیق در شبکه تهران تأکید کردند.
در آغاز این نشست، حسن ملکی با تقدیر از ظرفیتهای علمی مرکز تحقیقات صداوسیما، ابراز امیدواری کرد که با بهرهگیری از نتایج پژوهشهای کاربردی این مرکز، گامهای مؤثری در ارتقای کیفیت برنامههای تولیدی شبکه تهران و تنوع بخشی به محتوای آن برداشته شود.
ایشان افزود: «مرکز تحقیقات صداوسیما دایره رجوع خیلی از نیازهای مخاطبان است و به برنامهها جهت میدهد و انتظار میرود که این نظرات کاربردی بوده و ضمن حل مشکل، نگاه به آینده داشته و سلیقه مخاطب نیز در آن پیش بینی شده و مسائل مختلف مبتنی بر خدماتی نظیر خدمت به حوزه طرح و برنامه و شناخت نیازهای معقول مخاطب و کمک به شکل و ساختار برنامه و همچنین ایجاد خلاقیت و نوآوری، پیشنهاداتی را ارائه کند لذا شبکه تهران با توجه به موقعیت پایتخت و مخاطبان خاص و فرهیخته آن، نیازمند تولید برنامههایی با پشتوانه تحقیقی قوی و مطابق با استانداردهای روز رسانه است و در این مسیر، همکاری با مرکز تحقیقات صداوسیما میتواند راهگشا باشد.»
در ادامه شاکری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما، نیز آمادگی کامل این مرکز را برای همکاری همهجانبه با شبکه تهران در حوزههای مختلف پژوهشی اعلام کرد.
وی تصریح کرد: «باعنایت به اینکه نظرسنجی کار گرانی محسوب میشود ولیکن به جهت اهمیت موضوع در سال ۷۰ مرتبه در سراسر کشور اتفاق میافتد که میبایست این مهم، تبدیل به تصمیم و سیاست سازمانی شود و سهم استان تهران باتوجه به پایتحت بودن و جمعیت زیاد، بیشترین سهم را دارد لذا مرکز تحقیقات با بهرهگیری از جامعه پژوهشگران و اساتید دانشگاهی، آماده است تا در زمینههای سنجش مخاطب، تحلیل محتوای برنامهها، بررسی ترجیحات مخاطبان پایتخت، همکاری لازم را به عمل آورد.»
در پایان این جلسه نیز برخی مدیران شبکه تهران با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی از جمله استفاده از نظرات مخاطبان خارج از تهران و توجه بیشتر به ذائقه و مطالبات آنها و همچنین تمرکز بر نظام مسائل استان تهران، بر لزوم همکاریهای گسترده با مرکز تحقیقات صداوسیما تاکید کردند.