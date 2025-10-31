باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس صوفی نایبرئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تلاش دولت برای حذف موضوع واگذاری زمین رایگان به مردم گفت: در حوزه جامعه بحث تامین مسکن برای قشری که به مسکن نیاز دارد مثل جوانان و خانوادههایی که فاقد مسکن هستند به یک ابرچالش تبدیل شده لذا سعی دولت و مجلس باید این باشد که مشکل حوزه مسکن را حل کنند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم برای تامین مسکن قوانین خوبی در نظر گرفته شده و دولت در موضوع واگذاری زمین طبق قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت باید زمین را تفکیک و آمادهسازی کند و در اختیار جوانان و مردم فاقد مسکن که شرایط دریافت زمین را دارند، قرار دهد.
این نماینده مجلس میگوید کمیسیون عمران از ابتدای مجلس دوازدهم جلسات مختلفی را با ارکان وزارت راه و شهرسازی و معاونان آن، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها و وزیر اقتصاد داشته با این هدف که ما بتوانیم سریعا این چالش را حل کنیم.
نایبرئیس دوم کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در حوزه گروههای ساخت نتوانستم به خوبی عمل کنیم و الان مردم از وضعیت ساخت نهضت ملی مسکن ناراحت هستند چراکه زمان زیادی طول کشیده و بانکها تسهیلات لازم را نمیدهند و شرکتهایی که باید زیرساختها را تامین میکردند این کار را نکردند و شاهد هستیم پروژههایی که باید در ۲ الی ۳ سال انجام میشد که به ۴ الی ۵ سال و حتی ۱۰ سال هم رسیده و مردم ناراضی هستند و تورم و اجارههای بالا مردم را اذیت میکند.
صوفی گفت: مهمترین موضوعی که توسط مجلس پیگیری میَشود این است که دولت زمین را در شهرها و روستاها الحاق کند و زمین در اختیار مردم قرار دهد و بانکها هم برای این کار تسهیلات در نظر بگیرند و مردم هم با توجه به اینکه زمین برای خودشان میشوند سرمایه زندگیشان را بهراحتی وارد حوزه ساخت میکنند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح کرد: مجلس با این موضوع که دولت میخواهد واگذاری زمین به مردم را از قانون حذف کند مخالف است و تاکید ما این است که اجرای قانون را در سرلوحه کار خود بهعنوان یکی از مهمترین موضوعات قرار دهد چراکه متاسفانه موضوع مسکن در معیشت مردم هم تاثیر گذاشته است.
نایبرئیس دوم کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: باید سریعا زمینها را با توجه به نیازی که وجود دارد به شهرها و روستاها الحاق کنیم و یکی از موضوعاتی که ما تاکید میکنیم اینکه مردم از روستاها نروند تا حاشیه شهرها تشکیل نشود، اما در حوزه الحاق زمینهای روستایی کوتاهی میکنیم لذا این موضوع بهراحتی قابل حل است و میتوانیم برای مردم در حوزه تامین مسکن یک آرامش ایجاد کنیم و این ابرچالش را حل کنیم.