صوفی می‌گوید مجلس با این موضوع که دولت می‌خواهد واگذاری زمین به مردم را از قانون حذف کند مخالف است و باید اجرای قانون را در سرلوحه کار خود قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس صوفی نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تلاش دولت برای حذف موضوع واگذاری زمین رایگان به مردم گفت: در حوزه جامعه بحث تامین مسکن برای قشری که به مسکن نیاز دارد مثل جوانان و خانواده‌هایی که فاقد مسکن هستند به یک ابرچالش تبدیل شده لذا سعی دولت و مجلس باید این باشد که مشکل حوزه مسکن را حل کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم برای تامین مسکن قوانین خوبی در نظر گرفته شده و دولت در موضوع واگذاری زمین طبق قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت باید زمین را تفکیک و آماده‌سازی کند و در اختیار جوانان و مردم فاقد مسکن که شرایط دریافت زمین را دارند، قرار دهد. 

این نماینده مجلس می‌گوید کمیسیون عمران از ابتدای مجلس دوازدهم جلسات مختلفی را با ارکان وزارت راه و شهرسازی و معاونان آن، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها و وزیر اقتصاد داشته با این هدف که ما بتوانیم سریعا این چالش را حل کنیم.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در حوزه گروه‌های ساخت نتوانستم به خوبی عمل کنیم و الان مردم از وضعیت ساخت نهضت ملی مسکن ناراحت هستند چراکه زمان زیادی طول کشیده و بانک‌ها تسهیلات لازم را نمی‌دهند و شرکت‌هایی که باید زیرساخت‌ها را تامین می‌کردند این کار را نکردند و شاهد هستیم پروژه‌هایی که باید در ۲ الی ۳ سال انجام می‌شد که به ۴ الی ۵ سال و حتی ۱۰ سال هم رسیده و مردم ناراضی هستند و تورم و اجاره‌های بالا مردم را اذیت می‌کند.

 صوفی گفت: مهمترین موضوعی که توسط مجلس پیگیری می‌َشود این است که دولت زمین را در شهر‌ها و روستا‌ها الحاق کند و زمین در اختیار مردم قرار دهد و بانک‌ها هم برای این کار تسهیلات در نظر بگیرند و مردم هم با توجه به اینکه زمین برای خودشان می‌شوند سرمایه زندگی‌شان را به‌راحتی وارد حوزه ساخت می‌کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح کرد: مجلس با این موضوع که دولت می‌خواهد واگذاری زمین به مردم را از قانون حذف کند مخالف است و تاکید ما این است که اجرای قانون را در سرلوحه کار خود به‌عنوان یکی از مهمترین موضوعات قرار دهد چراکه متاسفانه موضوع مسکن در معیشت مردم هم تاثیر گذاشته است.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: باید سریعا زمین‌ها را با توجه به نیازی که وجود دارد به شهر‌ها و روستا‌ها الحاق کنیم و یکی از موضوعاتی که ما تاکید می‌کنیم اینکه مردم از روستا‌ها نروند تا حاشیه شهر‌ها تشکیل نشود، اما در حوزه الحاق زمین‌های روستایی کوتاهی می‌کنیم لذا این موضوع به‌راحتی قابل حل است و می‌توانیم برای مردم در حوزه تامین مسکن یک آرامش ایجاد کنیم و این ابرچالش را حل کنیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: برنامه هفتم ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
صوفی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
خرید هواپیمای روسی در دستورکار سازمان هواپیمایی نیست/ بوئینگ و ایرباس امتحان خود را پس داده‌اند
صوفی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دولت برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ پای کار است
صوفی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
گرانی بیمه تامین اجتماعی و احتمال گرانی سوخت باعث نگرانی کامیون‌داران شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
کارفرمایانی که حق کارگران را پایمال می‌کنند
برخی کافه‌ها و چایخانه‌ها کارگر روزمزد استخدام می‌کنند، اما به دلیل عدم انعقاد قرارداد کاری بین کارفرما و کارگر، متأسفانه برخی کارفرمایان در پرداخت بموقع حق و حقوق کارگران کوتاهی می‌کنند از این‌رو حقوق این قشر تضییع می‌شود. خوب است وزارت کار به این موضوع ورود کند و مانع از اجحاف به کارگران زحمتکش که شغلی ندارند، شود.
کدام وزارت کار که خودش بازرس میفرستد بازرس میاد رشوه خودشو از کارفرما میگیره میره پی کارش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
من مستمری بگیران با نرخ دلار در ۳۰ فروردین با مبلغ معوقه میتونستم ۷۶ دلار ازاد داشته باشم و در ۸ آبان به نرخ روز ۶۱ دلار یعنی ۱۵ دلار سرمایه من کم شده و این وسط کی جوابگو ضرر روزانه بازنشستگان است ؟ ( بانک رفاه که پرداخترو کرده بر مبنای حروف الفبا) بانک رفاه خوب با پول مستمری بگیران دادو ستد میکنه ، عزیزان مسولین فکر نکنید فقط شما فکر اقتصادی دارین و بقیه چیزی نمیفهمند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
هر کی زمینش رو فروخت باید از یارانه و کالا برگ و اب و برق و تلفن محروم بشه چون زمینخوارا میرن میخرن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
پیامبر می‌فرماید: لاتقوم الساعه حتی یقوم القائم الحق منّا و ذلک حین یأذن اللّه عزّوجلّ له و من تبعه نجا و من تخلّف عنه هلک. اللّه اللّه عباد اللّه فأتوه و لو علی الثلج فانّه خلیفه اللّه عزّوجلّ و خلیفتی.

روز قیامت فرا نمی‌رسد مگر آنکه از بین ما، قائم حقیقی قیام نماید؛ و آن قیام، زمانی خواهد بود که خدای عزوجل او را اجازه فرماید. هرکس پیرو او باشد، نجات می‌یابد و هر که از فرمانش تخلف ورزد، هلاک می‌شود.‌ای بندگان خدا، خدا را، خدا را، بر شما باد که به نزدش آیید، اگرچه بر روی یخ و برف راه روید. زیرا او خلیفه خدای عزوجل و جانشین من است.
(بحارالانوار ج ۵۱ ص
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
شرم و حیا هم نمی کنند تلفن و گاز و برق و آب هرکدام دیر می شود اخطار می دهند ولی بخشی از حقوق فروردین هنوز پرداخت نشده خجالت هم نمی کشند
عملکرد و رفتار دولت دوگانه است سوال اینجاست معوقات فروردین کارکنان دولتی و هم کارکنان بخش خصوصی در اردیبهشت ماه واریز شده است که پس چرا امروز 9 آبان 1404 09:16 هست که هنوز معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
تسهیلات 30 الی 50 میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی و تسهیلات 150 الی 200 میلیون تومانی برای بازنشستگان لشکری و کشوری از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرم آور است آیا این بی عدالتی نیست. آیا این عدالت است!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
ما درانتخابات از کسی دفاع، حمایت و استقبال نمی کنیم
چون به خاطر که متاسانه تاکنون دولت، دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هیچ کاری برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته های، مردم و کشور نکردند و هنوز هم نمی کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
ما دیگر حرف شعار و سخنرانی بی مورد و بی ارزش دولتمردان، مسئولان و نمایندگان اعتقادی نداریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
شرم آور است که دولت پزشکیان در این مدت 16 ماه بابت مشکلات مردم و کشور و... از مردم ایران عذرخواهی نکرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
کسانی که در زمان و موقع خصوصی سازی در رسانه ها، صدا و سیما و شبکه خبر شعار سر می دادند خصوصی در کشور بسیار عالی است باید در مورد مشکلات کارمندان،کارگران، بازنشسته های، مردم و کشور پاسخگو و جوابگو باشند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس در خانه ملت اگر توان دفاع و حمایت از حق و حقوق کارمندان، کارگران، بازنشسته های، مردم را ندارند باید برای همیشه مجلس شورای اسلامی را تعطیل کنند..
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
شرم آور و تاسف بار است که متاسفانه از سال 1357 تاکنون مشکلات کارمندان، کارگران و بازنشسته های در سراسر کشور حل نشده است و همچنان نیز ادامه دارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
عملکرد مجلس متأسفانه به نفع مردم و کشور نیست و از سال 1357 تاکنون هم نبوده است.
عملکرد نمایندگان در خانه ملت متأسفانه به نفع مردم و کشور نیست و از سال 1357 تاکنون هم نبوده است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
وارد مجلس شدید و ما را فراموش کردید؟
در محله نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه قرار بود نمایندگان دست کم هفته‌ای یک بار حضورمردمی داشته باشند. به پیشنهاد امام جمعه حتی مقرر شد دفتری برای این کار در نظر گرفته شود تا این نمایندگان که توسط خود مردم انتخاب شدند، بتوانند به مشکلات شهروندان رسیدگی کنند اما متاسفانه با گذشت چند سال هیچ استقبالی ازسوی نمایندگان از این طرح نشد. مردم انتظار دارند نماینده ای که با رای آنها انتخاب شده است، شنونده حرف ها و دردهایشان باشد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
بیش از 90 درصد نمایندگان مجلس رزمنده، ایثارگر و جانباز هستند ولی اما متأسفانه هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نکرده اند و فقط در خانه ملت به فکر مشکلات خودشان هستند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
عملکرد مجلس متأسفانه به نفع مردم و کشور نیست و از سال 1357 تاکنون هم نبوده است.
عملکرد نمایندگان در خانه ملت متأسفانه به نفع مردم و کشور نیست و از سال 1357 تاکنون هم نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
اجاره ها مردم را اذیت نمیکند ، بیچاره کرده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
وقتی حق به حقدارنمیرسه و عدالتی نیست برای ما چه فرقی داره حذف بشه یا نشه طرح های مزحرف
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۱ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
جاده نهاوند به کرمانشاه جاده نهاوند ملایر سمت اورزمان جاده مرگ است رسیدگی کنید ۵ نفر کشته شدند جاده مقصر هست همین جاده نهاوند کرمانشاه رسیدگی کنید چندی سال است جاده کربلا راه ساخت شود اما به حال خود رها شده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
اجاره پایین هم باعث سرازیر شدن افغانی‌ها وعده‌اي دزد به پایتخت می شود .
بهتراست قیمت مسکن را خود جامعه تعیین کند نه برحسب دستور کنترل پول ملی ودلار وطلا از اهم وظایت دولت ومجلس است
۰
۰
پاسخ دادن
لاریجانی: برخی زعمای سیاسی کشور حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکرده‌اند
عراقچی: آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است
مجلس با حذف واگذاری زمین به مردم توسط دولت مخالف است/ اجاره‌های بالا مردم را اذیت می‌کند
برگزاری کنسرت چندملیتی در مکزیک همزمان با روز کوروش
رایزنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با تخت روانچی در عمان
تأثیر رقابت ایران و آمریکا بر حساسیت انتخابات پیش‌روی عراق
صداوسیما همچنان برای رژیم صهیونیستی یک هدف است/ رسانه ملی باید ضرایب امنیتی را بالا ببرد
آخرین اخبار
صداوسیما همچنان برای رژیم صهیونیستی یک هدف است/ رسانه ملی باید ضرایب امنیتی را بالا ببرد
تأثیر رقابت ایران و آمریکا بر حساسیت انتخابات پیش‌روی عراق
مجلس با حذف واگذاری زمین به مردم توسط دولت مخالف است/ اجاره‌های بالا مردم را اذیت می‌کند
عراقچی: آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است
لاریجانی: برخی زعمای سیاسی کشور حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکرده‌اند
رایزنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با تخت روانچی در عمان
برگزاری کنسرت چندملیتی در مکزیک همزمان با روز کوروش
سخنگوی شورای نگهبان: فیلم «مجنون» روایت حماسه فرزندان ایران است
امانی: دشمن صهیونیستی به دنبال اختلاف‌افکنی میان ملت‌های منطقه است
آمادگی ایران برای توسعه شراکت راهبردی با روسیه و بلاروس
عراقچی: میدان و دیپلماسی دشمنان را متوقف کردند
رایزنی ایران و روسیه درباره نشست نخست‌وزیران شانگهای در مسکو
تخت‌روانچی با وزیر امور خارجه عمان دیدار کرد
دریادار سیاری: پدافند غیرعامل تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری است
تأکید پزشکیان بر تکمیل خطوط و اتصال ایستگاه‌های قطار حومه‌ای و مترو
جهش اقتصادی با دیپلماسی استانی
عراقچی: قهرمانی‌های اخیر نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ورزش بانوان ایران است
سرلشکر موسوی: پدافند غیرعامل ستون تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی است
اعطای درجه سپهبدی به شهید غلامعلی رشید
بازدید پزشکیان از خطوط راه آهن حومه‌ای استان تهران
کیفیت پایین مدارس دولتی شکاف آموزشی بین دانش‌آموزان طبقات مختلف را عمیق‌تر می‌کند
بقائی: گروسی کاملا از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران آگاه است