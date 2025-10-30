توافق تجاری آمریکا و چین نهایی شد؛ احتمالا هفته آینده امضا شود

وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد توافق تجاری با چین شامل خرید گسترده محصولات کشاورزی نهایی شده و هفته آینده امضا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، امروز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور و چین کار آماده‌سازی یک توافق تجاری را به پایان رسانده‌اند و انتظار می‌رود این توافق هفته آینده امضا شود.

بِسِنت در برنامه صبحگاهی شبکه فاکس بیزنس گفت: «ما دیشب کار بر روی توافق کوالالامپور را تمام کردیم و انتظار می‌رود تبادل امضا‌ها هفته آینده انجام شود.»

او اشاره کرد که بخش اصلی این توافق، خرید گسترده محصولات کشاورزی آمریکا توسط چین خواهد بود. او افزود: «من این را برای اولین بار به صورت زنده اعلام می‌کنم: ما در مورد مقادیر عظیمی از خرید‌های محصولات کشاورزی صحبت می‌کنیم که پکن قصد دارد بر اساس این توافق انجام دهد.»

بِسِنت تأکید کرد که توافقات حاصل شده، گامی مهم در تقویت روابط اقتصادی میان دو اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. این خبر پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با شی جین پینگ، همتای چینی خود، در کره جنوبی اعلام شد.

 ترامپ پس از این دیدار گفت که با رئیس‌جمهور چین بر سر «امور بسیاری» توافق کرده و مسائل مهم دیگر «بسیار نزدیک به حل» هستند. شی جین پینگ نیز بر لزوم «حفظ ارتباط در تمامی سطوح و از طریق تمامی کانال‌ها برای بهبود تفاهم متقابل» تأکید کرد و افزود که «روابط تجاری و اقتصادی باید نیروی محرکه روابط چین و آمریکا باقی بماند نه یک سنگ مانع.»

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
بهله فقط ما با کل دنیا قطع رابطه کردیم
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۰ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
چین غلط میکند با دشمن ما یعنی آمریکا توافق میکند این حرام است
۶
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
آمریکا بعداز ازدست دادن اعتبار خود وهمدستانش وشکستهای پی درپی و نداشتن اعتبار خود ودلارش در پی التماس همراه باشوخی و کوتاه آمدن ضعفهای خودرا پوشش و دراولین فرصت تفرقه و جنگ افروزی را ادامه خواهدداد
۹
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
همه کشورها دنبال منفعت هستند با اینکه خصومت دارند رابطه اقتصادی و نفع ترجیح میدهند
اینجا گرفتار نوکر شرق و غربهستیم که انگار جدو ابادشون چینی امریکایی روسی بوده بیشتر از خود اونها نگرانشونن
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
بی زحمت میتوانی بگویی نیروگاه بوشهر چرا ترامپ ونتانیاهو نتوانستند بزنند زیر کوه ر میزد ولی در فضای آزاد نتوانست بزند چون پوتین تکنسین‌ها را بیرون نکشیده بود گفته بود آنها آنجا خواهند بود ازترس پوتین نتوانست بزند والی زدن آن کار آسانی بود مردم عمل را میبیند هیچکس عاشق بیگانه نمی شود چهار سال مداوم در مجامع جهانی سازمان ملل یاشورای امنیت ویا انرژی اتمی روسیه وچین ازایران حمایت کردند کسانی که مخالف اینها هستند میخواهند دردنیا تنها باشیم غرب هرکاری خواست بکند آیا نیروگاه بوشهر میزد چقدر خسارت میدید شاید 10/20سال طول می‌کشید تعمیرش کل منطقه آلوده میشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
بازهم ترامپ بهم میزند
۸
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
ایران هم ازچین یادبگیره
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدی
۲۰:۴۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
با گرگ دنبه می خورد با چوپان گریه می‌کند
بله چین را می‌گویم
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
جالبه همه کشورها با آمریکا به توافق میرسن جز ایران
۲
۱۰
پاسخ دادن
