توافق تجاری آمریکا و چین نهایی شد؛ احتمالا هفته آینده امضا شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسکات بِسِنت، وزیر خزانهداری آمریکا، امروز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور و چین کار آمادهسازی یک توافق تجاری را به پایان رساندهاند و انتظار میرود این توافق هفته آینده امضا شود.
بِسِنت در برنامه صبحگاهی شبکه فاکس بیزنس گفت: «ما دیشب کار بر روی توافق کوالالامپور را تمام کردیم و انتظار میرود تبادل امضاها هفته آینده انجام شود.»
او اشاره کرد که بخش اصلی این توافق، خرید گسترده محصولات کشاورزی آمریکا توسط چین خواهد بود. او افزود: «من این را برای اولین بار به صورت زنده اعلام میکنم: ما در مورد مقادیر عظیمی از خریدهای محصولات کشاورزی صحبت میکنیم که پکن قصد دارد بر اساس این توافق انجام دهد.»
بِسِنت تأکید کرد که توافقات حاصل شده، گامی مهم در تقویت روابط اقتصادی میان دو اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. این خبر پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با شی جین پینگ، همتای چینی خود، در کره جنوبی اعلام شد.
ترامپ پس از این دیدار گفت که با رئیسجمهور چین بر سر «امور بسیاری» توافق کرده و مسائل مهم دیگر «بسیار نزدیک به حل» هستند. شی جین پینگ نیز بر لزوم «حفظ ارتباط در تمامی سطوح و از طریق تمامی کانالها برای بهبود تفاهم متقابل» تأکید کرد و افزود که «روابط تجاری و اقتصادی باید نیروی محرکه روابط چین و آمریکا باقی بماند نه یک سنگ مانع.»
منبع: آر تی