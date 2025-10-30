باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: بهره‌برداری از تجهیزات نوین هوانوردی با هدف ارتقای سطح ایمنی، افزایش ظرفیت پذیرش مسافر و توسعه خدمات پروازی از اهمیت بالایی برخوردار است.

پورفرزانه اجرای این طرح‌ها را موجب افزایش ایمنی و دقت ناوبری، کاهش مسیرهای پروازی و ارتقای بهره‌وری در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور دانست و افزود: این پروژه‌ها نقطه‌عطفی در توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی به‌شمار می‌روند. هر یک از طرح‌های قابل افتتاح، از جمله باند جنوبی فرودگاه، برج مراقبت جدید، ساختمان تکنیکال بلاک، سامانه روشنایی CAT II و تجهیزات کمک‌ناوبری DVOR/DME و ILS/DME، با هدف ارتقای ایمنی، افزایش ظرفیت و استانداردسازی عملیات پروازی به بهره‌برداری رسیدند.

در ادامه رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشست هم‌اندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور گفت: در دولت چهاردهم، بازمهندسی ساختار مناطق آزاد به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

رضا مسرور در این نشست، از اجرای سند راهبردی تحول مناطق آزاد خبر داد و گفت: این سند بر شش محور کلیدی شامل ارتقای نظام مدیریتی، اصلاح نظامات حقوقی، تکمیل اکوسیستم خدمات مالی و تمرکز بر تولید بنا شده است.

مسرور با بیان اینکه هر منطقه آزاد بر اساس ظرفیت‌های بومی خود بازتعریف شده، افزود: در منطقه آزاد کیش تمرکز بر توسعه خدمات مالی، گردشگری و اقتصاد دیجیتال قرار دارد، در حالی که منطقه آزاد اروند با محورهایی چون صنایع دریامحور، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، گردشگری سلامت و تجارت منطقه‌ای بازطراحی شده است.

وی همچنین از همکاری با دانشگاه صنعتی شریف در تدوین سند اقتصاد دیجیتال و نسل هفتم مناطق آزاد خبر داد و اظهار داشت: در این سند، فعالیت مناطق آزاد به سمت فناوری‌های نو، رمزارزها، دارایی‌های دیجیتال و زیرساخت‌های فین‌تک سوق یافته است که می‌تواند زمینه‌ساز جهش نوآورانه در جذب سرمایه‌های فناورانه شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اصلاح قانون مناطق آزاد را از گام‌های بنیادین دولت چهاردهم دانست و تصریح کرد: در قانون جدید، اهداف این مناطق شفاف‌تر و مشوق‌های مالیاتی احیا شده است. همچنین با تقویت نظام نظارت قانونی، مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد دوباره فعال می‌شود.

مسرور در ادامه از طراحی مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه در دو محور «ریمـدان ـ گوادر» و «خوی ـ وان» خبر داد و گفت: این مناطق می‌توانند در شرایط تحریم، مسیرهای تازه‌ای برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و توسعه تجارت منطقه‌ای ایجاد کنند.

وی به اجرای پروژه‌های نوین همچون طرح سرمایه‌گذاری بی‌نام، پنجره واحد تجارت و سامانه‌های هوشمند خدماتی از جمله کارت گردشگران خارجی، سامانه مدیریت هوشمند بار و سامانه مدیریت هوشمند مسافر اشاره کرد و افزود: هدف از اجرای این پروژه‌ها، تسهیل خدمات، شفافیت فرایندها و افزایش سرعت تصمیم‌گیری در مناطق آزاد است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان تاکید کرد: بازمهندسی مناطق آزاد تنها یک تغییر ساختاری نیست، بلکه فرآیندی هدفمند برای احیای مزیت‌های اقتصادی، ارتقای کارایی و تبدیل این مناطق به پیشران‌های اصلی رشد و توسعه کشور است.

گفتنی است باند جنوبی فرودگاه به طول ۴۳۸۰ متر و عرض ۷۵ متر، با سطح آسفالتی استاندارد و سامانه روشنایی CAT II، امکان فرود ایمن در شرایط دید کم را فراهم می‌کند. همچنین نصب تجهیزات مدرن ناوبری و ارتباطی موجب افزایش دقت هدایت هواپیماها، کاهش مصرف سوخت و کوتاه‌تر شدن مسیرهای پروازی شده است.

برج مراقبت پرواز جدید و ساختمان تکنیکال بلاک نیز با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات مدیریت ترافیک هوایی و نظارت بر ترافیک پروازهای جزیره ایفا می‌کنند. این برج مجهز به سامانه‌های سوئیچینگ (VCCS)، فرستنده و گیرنده‌های رادیویی، سامانه‌های کمک‌ناوبری و سیستم‌های ارتباطی پیشرفته است که کنترل پروازها را با حداکثر ایمنی و دقت ممکن می‌سازد.

هم‌زمان با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، طرح‌های جدید ناوبری و تقرب شامل مسیرهای هوایی متصل به شبکه هوایی کشور (En-Route)، مسیرهای ورودی (STAR)، خروجی (SID) و طرح‌های تقرب دقیق (ILS) نیز در مسیر بهره برداری قرار گرفت.