باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار پیتر بلگرینی به سفر خود به ایران در سال ۱۳۹۵ اشاره میکند و آن تجربه را موفق ارزیابی میکند. وزیر علوم در ادامه از ایشان و وزیر علوم این کشور دعوت کرد که به ایران سفر کنند.
پیتر بلگرینی در ادامه خطاب به دکتر سیمایی با اشاره به تنشهای بینالمللی و ژئوپولتیک گفت که ایران یک کشور بزرگ، مهم و استراتژیک است. روابط دیپلماتیک و دوستانه با همه کشورها از جمله ایران یک ضرورت است.
به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر سیمایی و تیم همراه در پایان این دیدار کوتاه رئیسجمهور اسلواکی و وزیر علوم را با هدایایی که شامل صنایع دستی ایران بزرگ بود، بدرقه کردند.
کُنگرَتبای آوزیمبِتاوِدویچ شاریپوف وزیر آموزش عالی، علوم و نوآوری ازبکستان در تاشکند نیز امروز با دکتر سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
این دیدار در حاشیه چهلوسومین همایش یونسکو صورت گرفت. همایشی که با حضور نمایندگان کشورهای عضو در شهر سمرقند ازبکستان آغاز به کار کرده و جمهوری اسلامی ایران با محور دیپلماسی علمی و گسترش گفتوگوهای جهانی آموزش و فناوری در این رویداد شرکت دارد.
از محورهای این گفتوگو میتوان به تأکید بر تداوم و گسترش همکاریها و هماهنگی در مورد اجلاس یونسکو در سمرقند اشاره کرد. همچنین دکتر سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان از وزیر آموزش عالی ازبکستان دعوت کرد تا برای دیدار از دانشگاهها و مراکز علمی به ایران سفر کنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در حاشیه چهل و سومین کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند با رئیس جمهوری ازبکستان دیدار کرد.
حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران هشتم آبان 1404 در حاشیه چهلوسومین کنفرانس عمومی یونسکو در شهر تاریخی سمرقند، با «شوکَت میرامانوویچ میرضیایف» رئیسجمهوری ازبکستان، دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار، سیمایی ضمن ابلاغ سلام گرم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیسجمهوری ازبکستان، بر اهمیت گسترش روابط علمی و دانشگاهی بین دو کشور تأکید کرد.
رئیسجمهور ازبکستان نیز در پاسخ، با ابراز خرسندی از این دیدار، مسعود پزشکیان را از برادران صمیمی و شخصیتهای دوستداشتنی خود توصیف و بر آمادگی تاشکند برای توسعه همکاریهای علمی، فرهنگی و فناورانه با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از رئیسجمهوری ازبکستان برای سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آورد که این دعوت با استقبال گرم وی همراه شد.
سیمایی همچنین با قدردانی از برگزاری شایسته چهل وسومین کنفرانس یونسکو در سمرقند، نقش سازنده ازبکستان در توسعه همکاریهای منطقهای و بینالمللی در حوزه علم و فرهنگ را یادآوری کرد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار دیپلماسی فعال علمی و تقویت همکاریهای دوجانبه در چارچوب منافع مشترک دو ملت تأکید کردند.