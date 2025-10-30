معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان گفت: رویداد المپیک فناوری به جای نمایش توان بازوها، صحنه‌ای برای رقابت اندیشه‌ها و نوآوری‌های جوانان جهان بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در مراسم اختتامیه دومین المپیک بین‌المللی فناوری، این رویداد را رقابت مغز‌ها نه بازو‌ها توصیف کرد و گفت: هدف این المپیک، ساخت پل‌هایی از علم برای همکاری ملت‌ها و پیوند میان هوش مصنوعی و انسانیت است.

این دوره از المپیک فناوری از ۵ تا ۸ آبان ۱۴۰۴ در پارک فناوری پردیس برگزار شد و با حضور بیش از ۱۲ هزار شرکت‌کننده از ۶۵ کشور جهان، به رویدادی جهانی در حوزه علم و نوآوری تبدیل شد. رقابت‌ها در بخش‌های هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، رباتیک و پهپاد‌ها برگزار گردید.

مرز‌ها از جنس فکرند، نه سیم خاردار

افشین در بخشی از سخنان خود، پارک فناوری پردیس را مدرکی از آینده دانست و اظهار کرد که در این فضا، ملت‌ها با ایده عبور می‌کنند نه با گذرنامه و اینجا مرز‌ها از جنس فکرند، نه سیم خاردار.

او با تأکید بر ماهیت علمی و انسانی این رقابت‌ها افزود که المپیک فناوری مسابقه بازو‌ها نبود، میدان مغز‌ها بود و جوانان با تمرکز، درک سریع و هوش بالا در حوزه‌های گوناگون فناوری به رقابت پرداختند.

علم و اخلاق؛ دو بال پیشرفت

معاون علمی ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت هم‌زیستی علم و اخلاق گفت که پیروزی در این میدان از آنِ کسی است که زودتر بفهمد و زودتر تصمیم بگیرد، اما هدف، حذف دیگران نیست؛ بلکه همکاری و افزودن بر توان ملت‌هاست.

او افزود در دنیایی که برخی کشور‌ها با دیوار از خود دفاع می‌کنند، جوانان ما با علم، پل می‌سازند. علمِ بی‌اخلاق خطرناک است و اخلاقِ بی‌قدرت بی‌اثر.

آینده‌ای برای همزیستی انسان و فناوری

افشین با تأکید بر نقش اخلاق در مسیر توسعه فناوری بیان کرد که در این المپیک، فناوری تنها ابزار نبود؛ آینه‌ای بود از تفکر ملت‌ها. ما باور داریم جهان را کسانی می‌سازند که می‌فهمند و هر سؤال تازه، تهدید نیست؛ دعوتی برای پیشرفت است.

وی در پایان با قدردانی از داوران، مربیان و برگزارکنندگان افزود که با برگزاری چنین رویدادهایی، علم از کتاب بیرون آمده و به روح جامعه بازمی‌گردد. هوش مصنوعی اگر در دست انسان ناآگاه باشد خطر است، اما در دست انسان روشن، نجات است.

