"کاریکاتور روز " در بخش تازه‌ای با عنوان "معرفی کارتونیست‌های جهان" به بررسی آثار برجسته‌ترین هنرمندان این عرصه می‌پردازد. این مجموعه از گزارش‌ها که به معرفی چهره‌های شاخص ایرانی و بین‌المللی خواهد پرداخت، میکوشد از طریق واکاوی آثار این هنرمندان، پیوند میان طنز تصویری و جریان‌های سیاسی و اجتماعی را واکاوی و تحلیل کند. آغازگر این مجموعه، کمال شرف از یمن است که قلمش را به خدمت آرمان مقاومت درآورده است. او یکی از هنرمندان تأثیرگذار جبهه مقاومت است که به واسطه آثارش، در عرصه هنر کارتون و کاریکاتور، شناخته می‌شود. پس‌زمینه اکثر کارتون‌های شرف، رنگ خاکی و ثابت است که حالت سادگی به اثر می‌بخشد. کمال شرف، نه تنها در زمینه تکنیک‌های هنری نوآورانه کار می‌کند، بلکه به‌طور مستمر و با دقت، در خلق آثارش، مواضع سیاسی و اجتماعی خود را نیز به نمایش می‌گذارد. وقتی هنر به میدان مبارزه وارد می‌شود، کاریکاتور، به ابزاری قدرتمند برای مقاومت در برابر اشغالگری و ظلم تبدیل می‌شود. او با قلمی تیز و پیامی روشن، هنرش را به سلاحی، بدل کرده که جهانیان را به تأمل، آگاهی و ایستادگی دعوت می‌کند. کمال شرف، خود را یک سرباز قلمداد می‌کند و بیان می‌کند که "من به عنوان یک کاریکاتوریست، سربازی هستم در کنار سایر برادران و سلاح ما، هنر کارتون و کاریکاتور است ". / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی