باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - دومین المپیاد فناوری کشور با حضور بیش از ۱۲ هزار شرکتکننده از ایران و ۶۰ کشور جهان در پارک فناوری پردیس برگزار شد. این رقابت در شش حوزه فناوری با هدف تقویت همکاریهای فناورانه و شناسایی استعدادهای نوآور برگزار گردید.
مهدی صفارینیا، رئیس پارک فناوری پردیس، در مراسم اختتامیه این رویداد اعلام کرد: از مجموع شرکتکنندگان، یکهزار و ۳۰۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتند و بیش از یکهزار نفر از شرکتکنندگان از کشورهای خارجی بودند. همچنین نمایندگانی از ۲۳ کشور بهصورت حضوری در محل پارک فناوری پردیس حضور داشتند.
به گفته صفارینیا، المپیاد در حوزههای هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، برنامهنویسی، امنیت سایبری، ربات جنگجو و پهپاد برگزار شد. در بخش برنامهنویسی، بیش از پنجهزار نفر در چهار لیگ مختلف به رقابت پرداختند که حدود ۷۰۰ نفر از آنان شرکتکنندگان خارجی بودند. همچنین در حوزه هوش مصنوعی، سه لیگ پردازش داده، پردازش تصویر و پردازش متن با حضور دوهزار و ۵۰۰ نفر برگزار شد. در بخش امنیت سایبری نیز بیش از دوهزار نفر، از جمله ۵۰۰ شرکتکننده خارجی، رقابت کردند.
صفارینیا افزود: رقابتهای ربات جنگجو، پهپاد و اینترنت اشیا در این دوره بهصورت ملی برگزار شد و قرار است از سال آینده با مشارکت بینالمللی توسعه یابد. او با اشاره به پوشش رسانهای گسترده این رویداد گفت: در طول برگزاری المپیاد بیش از ۲۰۰ خبر مکتوب و ۱۳۰ گزارش رسانهای منتشر شد و ۶۰ خبرنگار از هفت کشور از مراحل مسابقات بازدید کردند.
رئیس پارک فناوری پردیس از ایجاد ایستگاههای کاری در حاشیه رویداد برای پیوند میان نخبگان فناوری و شرکتهای دانشبنیان خبر داد و افزود: در این بخش بیش از ۲۰۰ فرصت شغلی از سوی ۶۰ شرکت ارائه شد. همچنین ۱۱۰ تور دانشگاهی برای شرکتکنندگان و تیمها برگزار گردید تا زمینه تعامل میان دانشگاهها و صنایع فناور فراهم شود.
او در ادامه با اشاره به برنامههای توسعهای پارک فناوری پردیس اظهار کرد: این مجموعه هماکنون میزبان بیش از ۱۲ هزار نفر در حدود ۵۰۰ شرکت فناور است و مساحت فعلی آن به ۵۰۰ هکتار میرسد. بر اساس طرح توسعه پنجساله، مساحت پارک به هزار هکتار و ظرفیت نیروی انسانی آن به ۵۰ هزار نفر در ۲۵۰۰ شرکت افزایش خواهد یافت.
صفارینیا همچنین بر اهمیت ارتباط پارک فناوری پردیس با مراکز نوآوری بینالمللی تأکید کرد و المپیاد فناوری را بخشی از برنامههای جهانی این پارک دانست. وی از نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری اینوتکس و شبکه تبادل فناوری کشورهای اسلامی بهعنوان دیگر طرحهای بینالمللی پارک یاد کرد.
او در پایان با قدردانی از تیم اجرایی و داوران المپیاد گفت: این رقابتها با همکاری معاونتهای وزارتخانهها، مراکز شتابدهی نوآوری و بخش خصوصی برگزار شد و تمامی مراحل آن بهصورت آنلاین و شفاف قابل مشاهده بود. صفارینیا ابراز امیدواری کرد که برگزاری مستمر این المپیادها به گسترش همکاریهای علمی و صنعتی ایران در سطح بینالمللی منجر شود.