لوچانو اسپالتی تا پایان فصل جاری هدایت یوونتوس را برعهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - باشگاه یوونتوس اعلام کرد لوچانو اسپالتی با قراردادی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ هدایت این باشگاه را برعهده گرفت.

او در اوایل دهه ۲۰۰۰ دوران درخشانی را در اودینزه سپری کرد و سه سال متوالی به رقابت‌های اروپایی راه یافت و سپس در فصل ۲۰۰۴/۰۵ این باشگاه فریولی را به اولین حضورش در لیگ قهرمانان اروپا رساند. سپس او برای چهار فصل بعدی به رم رفت و دو جام حذفی ایتالیا و همچنین سوپرجام ایتالیا را بالای سر برد.

اسپالتی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ هدایت زنیت سن پترزبورگ را بر عهده داشت و دو عنوان قهرمانی لیگ، یک جام حذفی و همچنین سوپرجام روسیه را به دست آورد.

او پیش از بازگشت به ایتالیا و هدایت رم و سپس اینتر، هدایت این تیم را بر عهده گرفت.

این مربی اهل توسکانی پس از کسب عنوان قهرمانی سری آ در پایان فصل ۲۰۲۲/۲۳ با ناپولی، تا ژوئن امسال به عنوان سرمربی تیم ملی ایتالیا فعالیت کرد.