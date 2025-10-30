پسر ۱۱ ساله اهل خان یونس، پس از انفجار یک شی مشکوک به جا مانده از ارتش جنایتکار اسرائیلی، با سوختگی‌های عمیق درجه سه در وضعیت بحرانی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجد ابو حبیب، نوجوان ۱۱ ساله فلسطینی اهل خان یونس، پس از انفجار یک شیء مشکوک که توسط نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی به جا مانده بود، با سوختگی شدید بیش از ۳۵ درصد از بدنش، برای زندگی در حال مبارزه است.

پزشکان می‌گویند مجد دچار سوختگی عمیق درجه سه در سمت راست بدن و سوختگی درجه دو در صورت خود شده است که چهره‌اش را تغییر داده و درد دائمی برای او ایجاد کرده است. وضعیت او بحرانی توصیف شده و به دلیل عمق جراحات، خطر مسمومیت خونی (عفونت خون) بالاست.

تیم‌های پزشکی هشدار می‌دهند که سیستم بهداشتی غزه، که به دلیل محاصره تحمیل شده توسط رژیم تروریستی اسرائیل فلج شده است، فاقد تجهیزات، دارو‌ها و ظرفیت جراحی لازم برای درمان چنین بیمارانی است.

در همین راستا دفتر رسانه‌ای دولت در غزه در بیانیه‌ای امروز پنجشنبه اعلام کرد که ۶۹ درصد از قربانیان، زنان و کودکان هستند. از سویی دیگر انجمن امداد پزشکی در غزه اعلام کرد که نظام درمانی به شکلی غیرقابل جبران در حال فروپاشی است. این انجمن هشدار داد که تقریبا نیمی از بیماران کلیوی در این منطقه به دلیل محاصره تحمیل شده توسط رژیم تروریستی اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند.

منبع: کانال تلگرامی قدس نیوز

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، کودکان فلسطینی
