باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مراسم اختتامیه دومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۵، عصر امروز با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، مهدی صفاری‌نیا رئیس پارک فناوری پردیس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا و جمعی از مدیران ارشد و فعالان حوزه نوآوری کشور در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برگزار شد.

در این مراسم برترین‌های رقابت‌های ۶ گانه المپیک فناوری ۲۰۲۵ معرفی و جوایز خود را دریافت کردند.

برترین‌های رقابت هوش مصنوعی

در رقابت هوش مصنوعی و در لیگ پردازش داده، تیم « Persia mind» به‌عنوان تیم اول معرفی شد. تیم « Z+R» به مقام دوم دست‌یافت و تیم « ابوریحان» سوم شد.

در لیگ پردازش متن نیز تیم «nobodies» اول شد. تیم «open to work» به مقام دوم دست‌یافت و تیم «cortex» سوم شد.

در لیگ پردازش تصویر نیز تیم «ما» رتبه اول را کسب کرد. تیم‌های «دیدبان هوشمند» و «Irascience» نیز دوم و سوم شدند.

برترین‌های رقابت پهپاد

در رقابت‌های پهپادی تیم‌های Horizon uas، Dutrium و شهید هادی اول تا سوم شدند.

برترین‌های رقابت برنامه‌نویسی

در لیگ پایتون / جنگو تیم Pandora، تیم CodeC و تیم djangoro به ترتیب اول تا سوم شدند.

در لیگ گولنگ تیم SnappBox رتبه اول را کسب کرد. تیم‌های failures و Crazy programmers نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در لیگ فرانت‌اند تیم‌های front-end، پت و مت و کد و تنبل به ترتیب اول تا سوم شدند.

در لیگ الگوریتم نیز تیم «جوجه‌کباب» اول شد و تیم‌های Phoenix و 67% Daycare نیز دوم و سوم شدند.

برترین‌های رقابت ربات‌های جنگجو

در لیگ ربات‌های سنگین‌وزن تیم دیاکو قهرمانی سال قبل خود را تکرار کرد. تیم گاندو به مقام نایب‌قهرمانی رسید و تیم علم و صنعت سوم شد.

در بخش ربات‌های سبک‌وزن میز تیم گلومک سازه نصر قهرمان شد.

در بخش ربات‌های دانش‌آموزی نیز تیم‌های اردیبهشت، ATHMIRA SF و فناور ۱ اول تا سوم شدند.

برترین‌های رقابت امنیت سایبری

در لیگ حمله و دفاع، تیم f12 اول شد. تیم wtn رتبه دوم را کسب کرد و تیم D.O.T سوم شد.

در لیگ رقابت سخت‌افزار نیز تیم‌های f12، digiboys و dot به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رقابت فتح پرچم برق‌آسا نیز ali taqi wajid رتبه اول را کسب کرد. muhammad hasan faraz دوم شد و رتبه سوم نیز به usman abdul halim رسید.

برترین‌های رقابت اینترنت اشیا

در رقابت اینترنت اشیا نیز تیم هدف رتبه اول را به دست آورد. تیم Noobs دوم شد و تیم SmartOne رتبه سوم را کسب کرد.