استاندار آذربایجان‌غربی عصر امروز در سمینار فرمانداران استان با تأکید بر نقش ویژه فرمانداران در پیشبرد اهداف توسعه‌ای دولت، گفت: فرمانداران باید با اشراف کامل به امور و رویکردی مسئولانه، همچون پدر شهرستان خود عمل کرده و در مسیر رفع مشکلات مردم گام بردارند.

رضا رحمانی با اشاره به جایگاه مهم فرمانداران در نظام اداری کشور، افزود: نقش فرمانداران در توسعه، انسجام و امنیت شهرستان‌ها نقشی محوری و غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه استاندار مدیر همه‌جانبه و مسئول استان و فرمانداران نیز در حوزه شهرستان خود مسئول هستند، خاطرنشان کرد: این فرمایش مسئولیت سنگین مدیریت استانی و فرمانداران را به‌روشنی تبیین می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به وظایف فرمانداران در اشراف بر تمامی حوزه‌ها، ضرورت اجرای تکالیف ابلاغی دولت و تاکید ویژه رئیس‌جمهور بر موضوع مدرسه‌سازی را مورد تاکید قرار داد و گفت: استان ما از ظرفیت‌های اقتصادی بی‌نظیری برخوردار است، اما در برخی حوزه‌ها هنوز از این ظرفیت‌ها به‌صورت کامل بهره‌برداری نشده است.

رحمانی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی از نظر امنیتی جزو استان‌های امن کشور است، افزود: این دستاورد حاصل همدلی مردم و همکاری نیرو‌های امنیتی، انتظامی و مدیران محلی است.

وی با اعلام اینکه شهرستان‌هایی مانند تکاب با وجود منابع غنی نباید وضعیت آماری نامناسبی داشته باشند، بیان داشت: این مسئله نیازمند مدیریت میدانی و برنامه‌ریزی دقیق فرمانداران است.

استاندار آذربایجان‌غربی بر لزوم برنامه‌ریزی متوازن در شهرستان‌ها نیز تاکید کرده و افزود: فرمانداران باید با شناسایی مزیت‌های محلی، به‌ویژه در مناطق مرزی، طرح‌های هدفمند محرومیت‌زدایی را پیگیری کنند تا تغییرات در زندگی مردم ملموس شود.

رحمانی هدف نهایی برنامه‌های توسعه‌ای استان را ارتقای رتبه در شاخص‌های کلان دانست و افزود: باید تلاش کنیم آذربایجان‌غربی از میان پنج استان آخر کشور در برخی شاخص‌ها به جمع پنج استان برتر ارتقا یابد.

وی اظهار داشت: در حوزه درآمد سرانه، ارزش افزوده کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری باید تحول جدی ایجاد شود و سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یابد.

میزان جذب سرمایه‌گذار، شاخص اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است

استاندار آذربایجان‌غربی به بهبود شاخص‌ها در سه‌ماهه نخست و دوم سال جاری نیز اشاره کرد و افزود: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد روند رشد شاخص‌ها ادامه دارد و این موضوع نتیجه تلاش فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی است.

رحمانی با بیان اینکه میزان جذب سرمایه‌گذار، شاخص اصلی ارزیابی عملکرد فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود، تصریح کرد: همه فرمانداران باید در این مسیر با برنامه و اقتدار عمل کنند.

اجرای طرح جدید محله‌ محوری در آذربایجان غربی

وی از اجرای طرح جدید "محله‌محوری" در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در این طرح، محور توسعه از سطح شهرستان به محله منتقل می‌شود تا مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد.

استاندار آذربایجان‌غربی به مصوبه جدید دولت در خصوص مدیریت مرز‌ها نیز اشاره کرد و اگفت: بر اساس این مصوبه، اختیارات مدیریت یکپارچه مرز‌ها به استانداران تفویض شده و این موضوع می‌تواند تحولی بزرگ در ساماندهی مرز‌ها ایجاد کند.

رحمانی با اشاره به موضوع احیای دریاچه ارومیه، افزود: هرچند اقدامات مؤثری انجام شده، اما هنوز قانع نیستم و در سفر دولت برنامه جدید برای احیای دریاچه مصوب شد و تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان فائو و کشور ژاپن به امضا رسید.

وی به انعقاد قرارداد‌هایی با دو دانشگاه کشور و چند شرکت خصوصی اشاره و تاکید کرد: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، فرایند احیای دریاچه تسریع خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی بر لزوم ارتباط مستقیم مدیران با مردم نیز تاکید کرده و افزود: همه فرمانداران و مدیران باید ملاقات‌های مردمی را جدی بگیرند و صدای مردم را بی‌واسطه بشنوند.

ایجاد اختلافات قومی و مذهبی، بازی در زمین دشمن است

رحمانی همچنین با بیان اینکه مدرسه‌سازی در استان باید با جدیت دنبال شود، یادآور شد: با خیرین کشوری مذاکرات خوبی انجام شده و از فرمانداران انتظار می‌رود خیرین محلی را به مشارکت در ساخت مدارس دعوت کنند.

وی با اشاره به انتخابات پیش‌رو، افزود: ما امانتدار آرای مردم هستیم و بی‌طرفی اصل اساسی ماست و هرگونه تلاش برای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی، بازی در زمین دشمن بوده و همه باید در حفظ وحدت و انسجام استان بکوشیم.