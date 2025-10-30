باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان شامگاه پنجشنبه در دیدار نهایی رقابتهای آسیایی با نتیجه ۲ بر ۱ ایران را شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت.
این دیدار در شهر منامه برگزار شد و بازیکنان افغان از همان دقایق ابتدایی بازی ساختار منسجمی به نمایش گذاشتند. عباس حیدری، کاپیتان تیم در دقیقه ۱۷ دروازه ایران را گشود و نیمه نخست با برتری یک بر صفر به سود افغانستان پایان یافت.
در آغاز نیمه دوم، علی احمدی موفق شد گل دوم تیم ملی را به ثمر برساند. اگرچه ایران یکی از گلها را جبران کرد، اما تلاشهایش برای رسیدن به تساوی بیثمر ماند. پیش از این، افغانستان در مرحله گروهی با پیروزی بر ازبکستان، بحرین و چین و سپس غلبه بر تایلند در نیمهنهایی، با اقتدار به فینال راه یافته بود.
این قهرمانی، نخستین عنوان آسیایی برای فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان به شمار میرود.