باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در صد و سیزدهمین نشست از سلسله مباحث «جهاد تبیین» با موضوع «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ چرایی و چگونگی»، با اشاره به اهمیت زمان‌بندی در جهاد تبیین اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بر انجام این جهاد در زمان مناسب تأکید دارند؛ زیرا برخی موضوعات اگر در شرایط نامناسب مطرح شوند، نه مخاطب دارند و نه تأثیری خواهند داشت. اما در زمان مقتضی، زمینه شنیدن، درک و بهره‌برداری از آنها فراهم می‌شود.

این استاد دانشگاه تهران، مناسبت‌های ۱۳ آبان و ۱۶ آذر را فرصت‌هایی ارزشمند برای تبیین دانست و گفت: روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانشجو، از موقعیت‌های کلیدی برای کشور هستند که باید به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، تأکید کرد: خون شهدای مظلوم این حادثه هنوز در فضای کشور جاری است؛ هرچند این اتفاق تلخ بود، اما پیامد‌های مثبتی نیز داشت. تاریخ نشان داده است که شهادت یک فرد، زمینه‌ساز رشد و بیداری افراد دیگر می‌شود؛ در این جنگ نیز با وجود از دست دادن دانشمندان، فرماندهان و خانواده‌های بی‌گناه، جوانانی ظهور کردند که تازه با حقیقت استکبار جهانی آشنا شده‌اند.

کلانتری، تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، در ادامه به سه رویداد مهم تاریخی در روز ۱۳ آبان اشاره کرد: تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷، و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸.

او همچنین به سابقه مبارزات امام خمینی (ره) با رژیم پهلوی پیش از تبعید پرداخت و گفت: نخستین اعتراض امام به تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مهر ۱۳۴۱ بود که در آن، شرط مرد بودن و سوگند به قرآن حذف شده بود. علما با نامه‌نگاری و تجمع، مخالفت خود را اعلام کردند و دولت مجبور به عقب‌نشینی شد.

کلانتری افزود: پس از آن، رژیم پهلوی رفراندوم انقلاب سفید را در دی‌ماه همان سال برگزار کرد که با تحریم علما مواجه شد. شاه در واکنش، در ششم بهمن ۱۳۴۱ در حرم حضرت معصومه (س) به علما توهین کرد و آنان را «ارتجاع سیاه» نامید.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این توهین موجب شد که امام و مراجع، نوروز ۱۳۴۲ را عزای عمومی اعلام کنند. در مراسم بزرگداشت این عزای عمومی در مدرسه فیضیه قم، نیرو‌های رژیم حمله کردند و چندین طلبه به شهادت رسیدند.

او همچنین به سخنرانی مهم امام خمینی (ره) در عصر عاشورای ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ اشاره کرد که در آن، شاه را مستقیماً مورد خطاب قرار داد و هشدار جدی داد؛ این سخنرانی منجر به دستگیری امام در ۱۵ خرداد شد.

کلانتری علت اصلی تبعید امام در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ را تصویب لایحه کاپیتولاسیون دانست و گفت: پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نفوذ آمریکا در ایران افزایش یافت و مستشاران آمریکایی بر بخش‌های مهم کشور سلطه پیدا کردند. طبق این لایحه، حتی اگر یک آشپز آمریکایی مرتکب جنایت علیه مقامات ایرانی می‌شد، هیچ‌کس حق پیگرد او را نداشت.