باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شیخ عکرمه صبری، خطیب مسجدالاقصی، با هشدار جدی درباره پیامدهای حفاریهای رژیم اشغالگر صهیونیستی در زیر و اطراف این مسجد مقدس، تأکید کرد که این اقدامات به مرحلهای خطرناک رسیده که بقای مسجدالاقصی را تهدید میکند.
وی در بیانیهای تصریح کرد: «حفاریهای صورت گرفته در زیر و پیرامون مسجدالاقصی جنایتی تمامعیار است که هدف آن محو هویت تاریخی و اسلامی این مکان مقدس است.» به گفته شیخ صبری، نیروهای اشغالگر با تخلیه خاک از زیر پایههای مسجد، موجب بیثباتی سازه و قرارگیری بخشهایی از آن در حالت معلق شدهاند.
مشاهدات میدانی نشان میدهد که کامیونها به طور مرتب خاکهای استخراج شده از نواحی جنوبی و غربی مسجد را خارج میکنند. این حفاریها به ساختمانهای تاریخی مجاور دیوار غربی نیز گسترش یافته و موجب ایجاد ترکها و شکافهای بزرگ در این سازهها شده است.
شیخ صبری ادعای مقامات صهیونیستی مبنی بر «تقویت سازه در برابر زمینلرزه» را رد کرد و آن را پوششی برای اهداف واقعی این پروژهها دانست که همان تضعیف پایههای مسجد و پیشبرد برنامههای یهودیسازی است.
خطیب مسجدالاقصی با هشدار درباره تشدید خطرات در فصل زمستان، گفت: «نفوذ آب باران به لایههای زیرین میتواند خسارات ساختاری جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.» وی تأکید کرد که این تهدیدها دیگر فرضی نیستند، بلکه به واقعیتی ملموس تبدیل شدهاند.
شیخ صبری در پایان از امت اسلامی و عربی خواست تا با احساس مسئولیت، برای دفاع از نخستین قبله و سومین حرم شریف اسلام در برابر خطر یهودیسازی و فروپاشی احتمالی آن اقدام فوری به عمل آورند.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین