خطیب مسجدالاقصی، با هشدار فوری درباره تشدید حفاری‌های رژیم صهیونیستی در زیر این مسجد، تأکید کرد که این اقدامات به مرحله‌ای خطرناک رسیده که بقای سازه مسجدالاقصی را به طور جدی تهدید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شیخ عکرمه صبری، خطیب مسجدالاقصی، با هشدار جدی درباره پیامد‌های حفاری‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی در زیر و اطراف این مسجد مقدس، تأکید کرد که این اقدامات به مرحله‌ای خطرناک رسیده که بقای مسجدالاقصی را تهدید می‌کند.

وی در بیانیه‌ای تصریح کرد: «حفاری‌های صورت گرفته در زیر و پیرامون مسجدالاقصی جنایتی تمام‌عیار است که هدف آن محو هویت تاریخی و اسلامی این مکان مقدس است.» به گفته شیخ صبری، نیرو‌های اشغالگر با تخلیه خاک از زیر پایه‌های مسجد، موجب بی‌ثباتی سازه و قرارگیری بخش‌هایی از آن در حالت معلق شده‌اند.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که کامیون‌ها به طور مرتب خاک‌های استخراج شده از نواحی جنوبی و غربی مسجد را خارج می‌کنند. این حفاری‌ها به ساختمان‌های تاریخی مجاور دیوار غربی نیز گسترش یافته و موجب ایجاد ترک‌ها و شکاف‌های بزرگ در این سازه‌ها شده است.

شیخ صبری ادعای مقامات صهیونیستی مبنی بر «تقویت سازه در برابر زمین‌لرزه» را رد کرد و آن را پوششی برای اهداف واقعی این پروژه‌ها دانست که همان تضعیف پایه‌های مسجد و پیشبرد برنامه‌های یهودی‌سازی است.

خطیب مسجدالاقصی با هشدار درباره تشدید خطرات در فصل زمستان، گفت: «نفوذ آب باران به لایه‌های زیرین می‌تواند خسارات ساختاری جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.» وی تأکید کرد که این تهدید‌ها دیگر فرضی نیستند، بلکه به واقعیتی ملموس تبدیل شده‌اند.

شیخ صبری در پایان از امت اسلامی و عربی خواست تا با احساس مسئولیت، برای دفاع از نخستین قبله و سومین حرم شریف اسلام در برابر خطر یهودی‌سازی و فروپاشی احتمالی آن اقدام فوری به عمل آورند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: مسجد الاقصی ، حفاری
خبرهای مرتبط
اقامه نماز صبح امروز در مسجد مبارک الاقصی + تصاویر
برگزاری نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی با ۵۰ هزار فلسطینی + تصاویر
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
آخرین اخبار
دفاع مدنی غزه: گمان می‌رود بیش از ۱۰ هزار فلسطینی مفقود زیر آوار در غزه باشند
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
ادعای دولت آمریکا درباره موافقت با طرح لغو تحریم‌های سوریه
آغاز بازسازی دانشگاه اسلامی غزه + تصاویر
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
چراغ سبز پنتاگون برای ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین
تاکید فیدان بر نقشه اسرائیل برای شروع نسل‌کشی در غزه
ادعای واشنگتن پست: ونزوئلا به دنبال حمایت نظامی روسیه، چین و ایران
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
ونزوئلا: سود قاچاق مواد به جیب آمریکا می‌رود
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
شهادت یک نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
ترکیه درباره آینده آتش‌بس غزه نشست برگزار می‌کند
مصر و عربستان توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند
حماس: صدراعظم آلمان در حال توجیه نسل‌کشی در غزه است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
یورش نظامیان صهیونیست به نابلس
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
اردوغان: اسرائیل به‌دنبال بازگشت به کشتار در غزه است!
قطر: غزه در خطر ورود به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» 
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
وضعیت سودانی و مالکی در انتخابات عراق
حدود ۷۰۰ کشته در اعتراضات انتخاباتی
دانشگاه لندن: اقدامات اسرائیل در غزه «دانش‌زدایی» است
سازمان ملل حملات آمریکا به قایق‌ها در کارائیب را محکوم کرد
برکناری دادستان کل نظامی اسرائیل پس از افشای فیلم شکنجه اسیران فلسطینی
دعوت رئیس‌جمهور چین از نخست‌وزیر کانادا برای بازدید از پکن