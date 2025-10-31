باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارشهای منابع خبری، ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از یک پهپاد، موتورسیکلتی را در شهرک کونین در جنوب لبنان هدف قرار داده است. هنوز جزئیاتی درباره تلفات احتمالی این حمله و هویت سرنشینان منتشر نشده است.
این حمله در شرایطی صورت میگیرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در نشست اخیر کابینه امنیتی با موضوع لبنان شرکت کرده و با اشاره به تلاشهای جنبش حزب الله برای بازسازی و تقویت توان نظامی، احتمال حمله مجدد به جنوب لبنان را بعید ندانسته است.
این تحول در ادامه تشدید تنشهای مرزی رخ داده است. در پی حادثه دیروز که در آن یک کارمند شهرداری در شهرک بلیدا در جنوب لبنان توسط نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، رئیسجمهور لبنان به ارتش این کشور دستور آمادهباش داده بود.
وضعیت کنونی نشاندهنده تشدید روزافزون تنشها در مرزهای جنوبی لبنان است که میتواند به درگیریهای گستردهتری منجر شود. جامعه بینالمللی با نگرانی تحولات این منطقه را دنبال میکند.
منبع:الجزیره