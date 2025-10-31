ارتش رژیم صهیونیستی با حمله پهپادی به یک موتورسیکلت در شهرک کونین واقع در جنوب لبنان، تنش‌های مرزی را تشدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های منابع خبری، ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از یک پهپاد، موتورسیکلتی را در شهرک کونین در جنوب لبنان هدف قرار داده است. هنوز جزئیاتی درباره تلفات احتمالی این حمله و هویت سرنشینان منتشر نشده است.

این حمله در شرایطی صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در نشست اخیر کابینه امنیتی با موضوع لبنان شرکت کرده و با اشاره به تلاش‌های جنبش حزب الله برای بازسازی و تقویت توان نظامی، احتمال حمله مجدد به جنوب لبنان را بعید ندانسته است.

این تحول در ادامه تشدید تنش‌های مرزی رخ داده است. در پی حادثه دیروز که در آن یک کارمند شهرداری در شهرک بلیدا در جنوب لبنان توسط نیرو‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، رئیس‌جمهور لبنان به ارتش این کشور دستور آماده‌باش داده بود.

وضعیت کنونی نشان‌دهنده تشدید روزافزون تنش‌ها در مرز‌های جنوبی لبنان است که می‌تواند به درگیری‌های گسترده‌تری منجر شود. جامعه بین‌المللی با نگرانی تحولات این منطقه را دنبال می‌کند.

منبع:الجزیره

برچسب ها: حمله پهپادی ، جنوب لبنان
خبرهای مرتبط
درخواست سازمان همکاری اسلامی از شورای امنیت برای عضویت کامل فلسطین
پاپ لئو در اولین سفر خارجی خود به ترکیه و لبنان می‌رود
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان «نقض قطعنامه ۱۷۰۱» است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
آخرین اخبار
دفاع مدنی غزه: گمان می‌رود بیش از ۱۰ هزار فلسطینی مفقود زیر آوار در غزه باشند
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
ادعای دولت آمریکا درباره موافقت با طرح لغو تحریم‌های سوریه
آغاز بازسازی دانشگاه اسلامی غزه + تصاویر
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
چراغ سبز پنتاگون برای ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین
تاکید فیدان بر نقشه اسرائیل برای شروع نسل‌کشی در غزه
ادعای واشنگتن پست: ونزوئلا به دنبال حمایت نظامی روسیه، چین و ایران
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
ونزوئلا: سود قاچاق مواد به جیب آمریکا می‌رود
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
شهادت یک نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
ترکیه درباره آینده آتش‌بس غزه نشست برگزار می‌کند
مصر و عربستان توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند
حماس: صدراعظم آلمان در حال توجیه نسل‌کشی در غزه است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
یورش نظامیان صهیونیست به نابلس
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
اردوغان: اسرائیل به‌دنبال بازگشت به کشتار در غزه است!
قطر: غزه در خطر ورود به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» 
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
وضعیت سودانی و مالکی در انتخابات عراق
حدود ۷۰۰ کشته در اعتراضات انتخاباتی
دانشگاه لندن: اقدامات اسرائیل در غزه «دانش‌زدایی» است
سازمان ملل حملات آمریکا به قایق‌ها در کارائیب را محکوم کرد
برکناری دادستان کل نظامی اسرائیل پس از افشای فیلم شکنجه اسیران فلسطینی
دعوت رئیس‌جمهور چین از نخست‌وزیر کانادا برای بازدید از پکن