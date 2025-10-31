فرمانده انتظامی همدان از کشف ۱۰۰ میلیاردی اخلال در نظام اقتصادی این استان به همراه دستگیری ۶ نفر در این ارتباط خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار" حسین نجفی" روز جمعه افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با تلاش و اقدامات تخصصی و رصد اطلاعاتی موفق به کشف پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش امتیاز وام بانکی و دستگیری ۶ نفر متهم در این خصوص شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: کارشناسان ارزش تقریبی پرونده کشف شده را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سردار نجفی افزود: متهمان همگی به بزه ارتکابی اعتراف و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی از مردم خواست، در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه جرایم اقتصادی،فرار مالیاتی، احتکار و قاچاق کالا و ارز، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و تلفن ۰۹۶۳۰۰ اطلاع دهند.