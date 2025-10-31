سخنگوی اورژانس استان تهران از وقوع حریق در منزل مسکونی در ورامین خبر داد و گفت: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: بامداد جمعه، ۹ آبان ۱۴۰۴، در ساعت ۰۳:۰۹ حادثه‌ای حریق منزل مسکونی در منطقه امرآباد – خیابان کشاورز ورامین به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

وی افزود: بر اساس گزارش اولیه، علت وقوع حادثه، آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی پژو داخل پارکینگ منزل بوده است.

سخنگوی‌اورژانس استان تهران اضافه کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند.

وی گفت: در این حادثه، ۱۰ نفر از ساکنان دچار مصدومیت ناشی از دودگرفتگی شدند که همگی پس از دریافت خدمات درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران، به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

منبع: اورژانس تهران

