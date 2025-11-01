نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در حال حاضر دامداران با مشکل تامین نهاده با نرخ مصوب و شیوع بیماری تب برفکی رو‌به‌رو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه تامین نهاده اتفاق خاصی رخ نداده است، گفت: مسئولان وزارت جهاد وعده داده بودند که در راستای بهبود شرایط، توزیع نهاده توسط تشکل ها صورت بگیرد که تنها در این خصوص وعده دادند.

به گفته وی، مشکلات سیستم توزیع نهاده دامی چالش هایی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده به طوریکه آنها ناگریز به تامین  چند برابر قیمت مصوب هستند.

آزاد ادامه داد: کمبود نهاده دامی در کنار شیوع تب برفکی مشکلاتی ایجاد کرده که این امر بر شرایط تولید گوشت و شیر هم اثر گذاشته است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به حذف و کشتار دام های مولد بیان کرد: اگر مسئولان به جای واردات گوشت قرمز، در تامین نهاده های دامی هزینه می کردند شاهد پایداری تولید بودیم.

 به گفته وی، تب برفکی از غرب کشور به سمت استان‌های مرکزی، دامداری‌ها را درگیر کرده است. در واقع این سویه جدید از کشورهای ترکیه و آذربایجان وارد ایران شده است.

وی با بیان اینکه این سویه استان‌های غربی و مرکزی را درگیر کرده است، افزود: تلفات دام سنگین در این بخش زیاد است؛ البته این تلفات در دو محور اتفاق افتاده که یکی مربوط به از بین رفتن دام و هزینه‌های بالای درمان می‌شود و دیگری افت تولید که برای دامداران خسارت‌زا است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران درباره واکسن‌های تب برفکی تولید داخل بیان کرد: چون این سویه جدید است واکسن‌های تولید داخل کارساز نبوده و لازم است واکسن جدید وارد شود.

وی تاکید کرد: دولت باید  واکسن به میزان نیاز وارد کند زیرا پس از درگیری دام‌ها، واکسیناسیون فایده‌ای ندارد. واکسیناسیون به معنای پیشگیری بیماری است و گله ای که درگیر بیماری شده است، واکسیناسیون فایده ای ندارد و ممکن است شرایط را بدتر کند.

آزاد گفت: در حال حاضر بهترین کمک به دامدار کاهش استرس آنها به دلیل نداشتن نهاده دامی است چراکه وقتی غذا نباشد دام ضعیف شده و بدنش آمادگی بیشتر برای ابتلاء به ویروس پیدا خواهد کرد.

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، نهاده دامی ، تب برفکی
خبرهای مرتبط
خودکفایی گوشت قرمز مستلزم تامین به موقع نهاده‌های دامی است
نگرانی دامداران از تاخیر در واردات واکسن تب برفکی
کمبودی در عرضه واکسن تب برفکی نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محدودیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رفع شد
کاهش دمای هوا در نواحی شمال و نیمه شرقی کشور از ۱۱ آبان
صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی، گامی مؤثر در برقراری شفافیت کامل مالیاتی
دامداران با چالش تامین نهاده و شیوع بیماری تب برفکی رو‌به‌رو هستند
صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلاری طی دو سال گذشته / ایجاد بازار‌های مواد غذایی در کشور‌های آفریقایی
«ترک فعل» در موضوع ثبت سفارش نهاده‌ها نادرست است
واکسیناسیون بیش از ۵۹ میلیون راس دام علیه تب برفکی/فرآورده‌های لبنی و گوشت موجود در بازار سالم هستند
آخرین اخبار
«ترک فعل» در موضوع ثبت سفارش نهاده‌ها نادرست است
محدودیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رفع شد
کاهش دمای هوا در نواحی شمال و نیمه شرقی کشور از ۱۱ آبان
واکسیناسیون بیش از ۵۹ میلیون راس دام علیه تب برفکی/فرآورده‌های لبنی و گوشت موجود در بازار سالم هستند
صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلاری طی دو سال گذشته / ایجاد بازار‌های مواد غذایی در کشور‌های آفریقایی
دامداران با چالش تامین نهاده و شیوع بیماری تب برفکی رو‌به‌رو هستند
صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی، گامی مؤثر در برقراری شفافیت کامل مالیاتی
امکان ارسال فهرست معاملات از طریق سامانه مودیان فراهم شد
کاهش تدریجی ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گازسوزی تا پایان سال ۱۴۰۵
تولید پنبه به ۵۵ هزارتن می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد - شنبه ۱۰ آبان ماه
تخصیص ارز واردات از ۳۴ میلیارد دلار عبور کرد
گره گشایی زیان انباشته خودروسازان با تخصیص تسهیلات ۲۰ همتی به قطعه سازان
تولید گاز شیرین به ۱۶۸ میلیون مترمکعب در روز رسید
ناترازی بانک آینده از نوع نقدینگی است
۱۲ قرارداد جمع آوری گاز‌های مشعل امضا شد/جمع‌آوری ۹۰ درصدی تا پایان ۱۴۰۶
نرخ مالیات بنزین سوپر مشخص شد
جوابیه بانک سپه درخصوص اقساط معوقه مشتریان در جنگ ۱۲ روزه
کاهش محسوس مصرف شیرینی در کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۰ آبان‌ماه
کاهش هزار و ۷۰۴ واحدی شاخص کل بورس
جزئیات جدید از یارانه کالابرگ آبان ماه
وزیر نیرو: نیروگاه تولید پراکنده در هزار نقطه کشور احداث می‌شود
میانگین قبض آب مشترکان کم مصرف ۲۰ هزار تومان است
سقف وام کارکنان بانک‌ها معادل تسهیلات جهش مسکن شد
۷۰ درصد حبوبات از داخل تامین می‌شود
قیمت خرید تضمینی جو و دانه های روغنی مصوب شد
آخرین جزئیات قطار تهران ـ آنکارا اعلام شد+ فیلم
شهر فرودگاهی امام خمینی به شکل ریلی کشور متصل می شود
افزایش ظرفیت جابه جایی بار در کشور به ۲۰ میلیون تن رسید/ارتقای ظرفیت حمل ونقل بین المللی از طریق شهر‌های لجستیکی+ فیلم