باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه تامین نهاده اتفاق خاصی رخ نداده است، گفت: مسئولان وزارت جهاد وعده داده بودند که در راستای بهبود شرایط، توزیع نهاده توسط تشکل ها صورت بگیرد که تنها در این خصوص وعده دادند.

به گفته وی، مشکلات سیستم توزیع نهاده دامی چالش هایی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده به طوریکه آنها ناگریز به تامین چند برابر قیمت مصوب هستند.

آزاد ادامه داد: کمبود نهاده دامی در کنار شیوع تب برفکی مشکلاتی ایجاد کرده که این امر بر شرایط تولید گوشت و شیر هم اثر گذاشته است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به حذف و کشتار دام های مولد بیان کرد: اگر مسئولان به جای واردات گوشت قرمز، در تامین نهاده های دامی هزینه می کردند شاهد پایداری تولید بودیم.

به گفته وی، تب برفکی از غرب کشور به سمت استان‌های مرکزی، دامداری‌ها را درگیر کرده است. در واقع این سویه جدید از کشورهای ترکیه و آذربایجان وارد ایران شده است.

وی با بیان اینکه این سویه استان‌های غربی و مرکزی را درگیر کرده است، افزود: تلفات دام سنگین در این بخش زیاد است؛ البته این تلفات در دو محور اتفاق افتاده که یکی مربوط به از بین رفتن دام و هزینه‌های بالای درمان می‌شود و دیگری افت تولید که برای دامداران خسارت‌زا است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران درباره واکسن‌های تب برفکی تولید داخل بیان کرد: چون این سویه جدید است واکسن‌های تولید داخل کارساز نبوده و لازم است واکسن جدید وارد شود.

وی تاکید کرد: دولت باید واکسن به میزان نیاز وارد کند زیرا پس از درگیری دام‌ها، واکسیناسیون فایده‌ای ندارد. واکسیناسیون به معنای پیشگیری بیماری است و گله ای که درگیر بیماری شده است، واکسیناسیون فایده ای ندارد و ممکن است شرایط را بدتر کند.

آزاد گفت: در حال حاضر بهترین کمک به دامدار کاهش استرس آنها به دلیل نداشتن نهاده دامی است چراکه وقتی غذا نباشد دام ضعیف شده و بدنش آمادگی بیشتر برای ابتلاء به ویروس پیدا خواهد کرد.