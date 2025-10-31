نخستین قطار گردشگری استان گیلان امروز جمعه از ایستگاه رشت به‌ سمت لوشان رهسپار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل راه‌آهن شمال۲ کشور در آغاز بکار این قطار در جمع خبرنگاران گفت: نخستین قطار گردشگری گیلان امروز جمعه ۹ آبان، از ایستگاه راه‌آهن رشت به مقصد لوشان حرکت خود را آغاز کرد.

رحمت رحمت نژاد افزود: این قطار در این مسیر، از جنگل سراوان، پل سد سیاهرود، پل سد منجیل که طولانی‌ترین پل ریلی کشوراست و پل شاهرود لوشان عبور کرده و امکان مشاهده مناظر دیدنی و طبیعی مسیر ریلی منحصر به فردی را برای مسافران فراهم شده است.

وی با بیان اینکه قیمت بلیت هر نفر ۷۳۰ هزار تومان تعیین شده و از مسافران با یک وعده غذایی پذیرایی خواهد شد، اظهار کرد: قطار ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه از ایستگاه راه‌آهن رشت حرکت و ساعت ۱۶ و ۱۰ دقیقه به مبدا باز می‌گردد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری ریلی و ارتقای تجربه سفر برای مردم استان گفت: هدف ما ایجاد فرصت‌های تفریحی متفاوت و معرفی زیبایی‌های طبیعی گیلان به همه گردشگران است و امیدواریم این تجربه خاطره‌انگیز، علاقه‌مندان به سفرهای ریلی را جذب کند.

مدیرکل راه‌آهن شمال۲ این حرکت نوآورانه، را گامی مهم برای رونق گردشگری گیلان و ایجاد نشاط اجتماعی برای مردم دانست.

لوشان شهری از بخش مرکزی لوشان در شهرستان رودبار از استان گیلان است که در مسیر تهران به رشت قرار گرفته و روزگاری محل عبور بازرگان‌ها و کاروان‌ها بوده است؛ این شهر با رشت حدود ۹۰ کیلومتر و با منجیل حدود ۱۹ کیلومتر فاصله دارد؛ در واقع در مسیر سفر از تهران به قزوین و رشت، از لوشان عبور می‌کنید؛ این شهر به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خوب و نزدیکی به رودخانه‌ای که خودش را در کلاچای به دریا پیوند می‌زند، آب‌وهوایی بسیار مطبوع در بهار و پائیز دارد اما تابستانش گرم است؛ بنابراین شاید بهترین زمان برای سفر به لوشان اوایل بهار و اوایل پائیز باشد.

منبع: ایرنا