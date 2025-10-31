نخستین قطار گردشگری استان گیلان امروز جمعه از ایستگاه رشت به‌ سمت لوشان رهسپار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل راه‌آهن شمال۲ کشور در آغاز بکار این قطار در جمع خبرنگاران گفت: نخستین قطار گردشگری گیلان امروز جمعه ۹ آبان، از ایستگاه راه‌آهن رشت به مقصد لوشان حرکت خود را آغاز کرد.

رحمت رحمت نژاد افزود: این قطار در این مسیر، از جنگل سراوان، پل سد سیاهرود، پل سد منجیل که طولانی‌ترین پل ریلی کشوراست و پل شاهرود لوشان عبور کرده و امکان مشاهده مناظر دیدنی و طبیعی مسیر ریلی منحصر به فردی را برای مسافران فراهم شده است.

وی با بیان اینکه قیمت بلیت هر نفر ۷۳۰ هزار تومان تعیین شده و از مسافران با یک وعده غذایی پذیرایی خواهد شد، اظهار کرد: قطار ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه از ایستگاه راه‌آهن رشت حرکت و ساعت ۱۶ و ۱۰ دقیقه به مبدا باز می‌گردد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری ریلی و ارتقای تجربه سفر برای مردم استان گفت: هدف ما ایجاد فرصت‌های تفریحی متفاوت و معرفی زیبایی‌های طبیعی گیلان به همه گردشگران است و امیدواریم این تجربه خاطره‌انگیز، علاقه‌مندان به سفرهای ریلی را جذب کند.

مدیرکل راه‌آهن شمال۲ این حرکت نوآورانه، را گامی مهم برای رونق گردشگری گیلان و ایجاد نشاط اجتماعی برای مردم دانست.

لوشان شهری از بخش مرکزی لوشان در شهرستان رودبار از استان گیلان است که در مسیر تهران به رشت قرار گرفته و روزگاری محل عبور بازرگان‌ها و کاروان‌ها بوده است؛ این شهر با رشت حدود ۹۰ کیلومتر و با منجیل حدود ۱۹ کیلومتر فاصله دارد؛ در واقع در مسیر سفر از تهران به قزوین و رشت، از لوشان عبور می‌کنید؛ این شهر به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خوب و نزدیکی به رودخانه‌ای که خودش را در کلاچای به دریا پیوند می‌زند، آب‌وهوایی بسیار مطبوع در بهار و پائیز دارد اما تابستانش گرم است؛ بنابراین شاید بهترین زمان برای سفر به لوشان اوایل بهار و اوایل پائیز باشد.

منبع: ایرنا 

 

برچسب ها: قطار ، گردشگری
خبرهای مرتبط
«افتخار آفريقا» جاذبه هاي گردشگري آفريقاي جنوبي + فیلم
قطار گردشگری از مسیر "فرهنگ" می‌گذرد
با حضور 100 گردشگر با ملیت‌‌های مختلف،
دومین قطار بین‌المللی گردشگری به تهران رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
آغاز به کار نخستین قطار گردشگری استان گیلان