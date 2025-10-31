باشگاه خبرنگاران جوان - نشست اجرای طرح پایش زندانیان با حضور یونس طرهانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها، خشایار جمشیدی مدیرکل زندان‌های استان تهران، احمدعلی فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، جمعی از دادستان‌های شهرستان‌های استان، معاونان دادستان و قضات اجرای احکام کیفری، در محل زندان قزل‌حصار برگزار شد.

طرهانی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها طی این نشست ضمن تشریح برنامه عملیاتی دادگستری در امور زندان‌ها و بررسی نحوه اجرای طرح پایش، به سازوکار شناسایی مددجویان واجد شرایط استفاده از نهاد‌های ارفاقی از جمله مرخصی منتهی به آزادی، رأی باز و اشتغال زندانیان پرداخت.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها در حاشیه این برنامه گفت: یکی از محور‌های اصلی سند تحول قضایی، اجرای طرح پایش زندانیان است و این طرح تأثیر قابل توجهی در سامان‌دهی وضعیت زندانیان دارد.

طرهانی گفت: هدف از اجرای آن بررسی وضعیت فردی هر زندانی است تا چنانچه شرایط استفاده از نهاد‌های ارفاقی را داشته باشد، اقدامات لازم بدون تأخیر انجام شود.

وی افزود: در اجرای طرح پایش و طی فرایندی منظم، زندانیان واجد شرایط مرخصی منتهی به آزادی و رأی باز شناسایی شدند و با دستور مقامات قضایی، امروز شاهد آزادی ۳۱۵ نفر از زندانیان زندان قزلحصار هستیم.

طرهانی تشریح کرد: طرح پایش زندانیان با هدف استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی نهاد‌های ارفاقی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و فراهم ساختن شرایط بازگشت سالم مددجویان به جامعه اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح بر پایه اصول انسانی، اصلاح‌محور و سیاست‌های بازپروری زندانیان طراحی شده و از جمله برنامه‌های مهم سند تحول و تعالی قوه قضاییه است که با پیگیری مستمر رئیس کل دادگستری استان تهران در زندان‌های مختلف در حال انجام است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید میدانی از بخش‌هایی از زندان قزلحصار و استماع مسائل مطرح شده از سوی تعدادی از مددجویان، گفت: طی بررسی درخواست‌ها و کاربرگ‌های مربوطه توسط قضات و مسئولان قضایی، تعداد ۳۱۵ نفر از زندانیان واجد شرایط با دستور مقامات قضایی، مشمول مرخصی منتهی به آزادی شدند که در نتیجه این اقدام، زمینه آزادی آنان از زندان فراهم شد.

وی افزود: همچنین در جریان اجرای این برنامه، شرایط اشتغال برای تعدادی از زندانیان نیز در داخل و خارج از زندان با هماهنگی مدیر زندان قزلحصار و تصویب مقامات قضایی ایجاد شد که این اقدام در بازگشت سالم و تدریجی آنان به جامعه نقش مهمی خواهد داشت.

