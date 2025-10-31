رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود به شایعات مربوط به انتخاب مدیرعامل آینده این باشگاه واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر شایعاتی درباره گزینه‌های مدیرعاملی باشگاه استقلال مطرح شده است. علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال که در حال حاضر سرپرستی امور باشگاه را بر عهده دارد با انتشار توییت ضمن تکذیب گمانه‌زنی‌ها از هواداران خواست تمرکز خود را بر حمایت از تیم قرار دهند.

علی تاجرنیا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ به عنوان سرپرست باشگاه استقلال انتخاب و جانشین علی نظری جویباری شد.

تاجرنیا در این پیام عنوان کرد: از لطف هواداران ممنونم شرایط این روز‌های استقلال حاصل کار جمعی همه اعضای هیئت مدیره است خوب یا بد همه مسئولیت مشترک داریم.

وی افزود: گمانه زنی‌ها در مورد مدیرعاملی درست نیست. مدیران هلدینگ مصلحتی جز سربلندی استقلال نمی‌خواهند. به نیت حمایت دیگری را نکوبیم نتیجه گرفتن استقلال در حفظ آرامش است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
چرا ناز می‌کنی حتما پشت پرده خبرهائی هست میگویند
۰
۱
