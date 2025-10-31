مراجعه سریع به بیمارستان کلید درمان مؤثر سکته مغزی است

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سید علی مسعود، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: سکته مغزی یکی از بیماری‌های شایع در سنین بالا است که بر اثر انسداد عروق مغز یا پارگی رگ‌های مغزی بروز می‌کند و معمولاً با عواملی همچون افزایش فشار خون، چربی خون، بیماری‌های قلبی، مصرف سیگار و استرس ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه بیماران اغلب با فلجی نیمه بدن یا صورت، سرگیجه، اختلال تکلم، دوبینی، اختلال بلع یا کاهش سطح هوشیاری (کُما) مراجعه می‌کنند، تأکید کرد: زمان در درمان سکته مغزی بسیار حیاتی است و هر دقیقه تأخیر می‌تواند بر نتیجه درمان اثر منفی بگذارد.

مسعود، استفاده از دارو‌های لیزکننده لخته خون را مؤثرترین روش درمانی در مراحل اولیه عنوان کرد و افزود: برای پیشگیری از سکته مغزی، کنترل منظم فشار و چربی خون، پرهیز از استرس و مصرف سیگار و همچنین استفاده از دارو‌هایی مانند آسپرین، کلوپیدوگرول و آتورواستاتین طبق تجویز پزشک توصیه می‌شود.

این متخصص مغز و اعصاب دانشگاه، بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه شناخت علائم سکته مغزی و اقدام فوری برای مراجعه به مراکز درمانی تأکید کرد.

