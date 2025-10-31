باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - دومین همایش ملی «وضعیت اجتماعی کشور» با محوریت بررسی ابعاد مختلف جامعه ایرانی و تحولات آن در سال‌های اخیر، با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

علی‌اکبر تاج مزینانی، سرپرست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در حاشیه این همایش در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: «در این همایش، وضعیت اجتماعی جامعه ایرانی از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفت. حدود ۱۶ پنل تخصصی به موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی اختصاص داشت که یکی از محور‌های مهم آن، تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، ارتباطات و هوش مصنوعی و تأثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی بود.»

او افزود: «تأثیر فناوری‌های نوین را می‌توان در جنبه‌های گوناگون زندگی اجتماعی مشاهده کرد؛ از آموزش و پژوهش گرفته تا تعاملات اجتماعی و سبک زندگی. نسل جدید دانشجویان در استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در امر آموزش و پژوهش تفاوت چشمگیری با نسل‌های گذشته دارد و این تنها آغاز تأثیرات گسترده‌تر این تحولات بر نهاد دانشگاه و نظام علمی کشور است.»

تاج مزینانی با اشاره به آثار اجتماعی فناوری‌های نوین گفت: «این تحولات بر روابط بین‌نسلی، گفت‌وگوی اجتماعی و سبک زندگی تأثیرات قابل توجهی داشته است. حتی در شرایطی که فضای رسمی جامعه برای گفت‌و‌گو محدود باشد، بستر فناوری اطلاعات به جامعه امکان داده است تا میان نسل‌ها و گروه‌های مختلف ارتباط و گفت‌و‌گو برقرار شود.»

وی در ادامه با تأکید بر نقش فناوری در حوزه خانواده و رفاه اجتماعی اظهار داشت: «فناوری‌های جدید می‌توانند در مراقبت از سالمندان، خدمات رفاهی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی از جمله دهک‌بندی خانوارها، خط فقر و پایش تحولات رفاهی نقش مؤثری داشته باشند. با استفاده از داده‌های بزرگ و تحلیل‌های هوش مصنوعی، امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر و مبتنی بر شواهد فراهم می‌شود.»

سرپرست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: «این تحولات، عرصه حکمرانی را به سمت حکمرانی داده‌محور و مبتنی بر شواهد سوق می‌دهد. امروزه تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی می‌تواند تصویری عمیق‌تر و واقعی‌تر از وضعیت اجتماعی، فرهنگی و رفاهی جامعه ارائه دهد و مبنای تصمیم‌گیری‌های علمی‌تر و اثربخش‌تر در حوزه سیاست‌گذاری عمومی باشد.»