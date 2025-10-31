باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه سلامت ایران تهیه شده است و آماده رونمایی است گفت: ما این آمادگی را داریم که برای این برنامه در روبیکا تبلیغ کنیم و حتی این برنامه در سامانه ۲۰۲۰ نیز اجرا شود تا فرایند استقبال مردم و سایر موارد آن به خوبی قابل دسترسی باشد.

لزوم تدوین الگوی تغذیه مناسب در راستای کاهش بیماری ها

رییس ستاد توانمندسازی محله‌های کم برخوردار کشور با تاکید بر تغییر نوع تغذیه و لزوم ارایه الگوی تغذیه ای مناسب گفت: با توجه به شیوع بالای فشار خون در جامعه که یکی از عوامل ایجاد این بیماری، مصرف نمک است و بیشترین میزان مصرف نمک از طریق مصرف نان صورت می‌گیرد می توان برای کاهش این بیماری در سطح جامعه، برای نانوایی هایی که نمک کمتری در تولید نان استفاده می کنند یارانه اختصاص داد و برای نانوایی هایی که نمک بیشتری در تولید نان استفاده می کنند قیمت نان را گرانتر کنیم.

آقا محمدی با اشاره به راه اندازی فروشگاه های کریم در کشور گفت: سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می توانند به ما الگوی تغذیه در حوزه خانواده و اعضای آن از جمله مادران باردار، کودکان، سالمندان و بیماران دیابتی ارایه دهند تا آن را در اختیار فروشگاه ها قرار دهیم.

وی افزود: در این راستا در اصفهان در حال راه اندازی ۸۴ فروشگاه کریم در محلات هستیم.

رییس ستاد توانمندسازی محله‌های کم برخوردار کشور با اشاره به اهمیت موضوع مسکن گفت: در راستای تامین مسکن افراد مستحق و نیازمند که در شرایط نامناسب و بدی زندگی می کنند تا کنون ۱۰۹ هزار نفر مستحق در کشور برای تامین مسکن ثبت نام کرده اند.

آقا محمدی اضافه کرد: در این راستا سازمان بیمه سلامت می‌تواند پای کار بیاید و به این موضوع ورود کند و ما نیز آمادگی داریم نیروهایمان را مأمور کنیم تا در نقاط حادثه خیز این افراد را شناسایی کنند.