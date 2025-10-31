طبق تحقیقات به عمل آمده، خمیازه کشیدن یک عمل مسری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجری برنامه سه به بعد عنوان کرده که طبق تحقیقات به عمل آمده، خمیازه کشیدن یک عمل مسری است و سرایت این عمل در میان خانواده و آشنایان بیشتر از غریبه‌ها رخ می‌دهد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: خمیازه کشیدن ، تحقیقات علمی ، تحقیق و بررسی
خبرهای مرتبط
عناوین پربازدید علمی و پزشکی در ۲۴ مهر؛
از سرکوب طبیعی تومور‌های سرطانی با نانو ذرات تا ایمنی زایی واکسن کرونا
پادکست|علمی_پزشکی؛
از احتمال افزایش مجدد ابتلا به کرونا در کشور تا رونمایی از برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد
۵ علامت پنهان که ممکن است نشان دهنده بیماری‌های جدی باشند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عوارض سنگین دلشوره و اضطراب بر بدن + فیلم
مشاغلی که بیشتر در معرض دیسک کمر قرار می‌گیرند + فیلم
رفع عفونت گوش با استفاده از پیاز درمانی + فیلم
آینده‌ فضای سایبر؛ از زیست دیجیتال تا جامعه‌ هم‌زیست انسان و ماشین
نشست تخصصی به‌روزرسانی سند توسعه کاربردهای تصاویر ماهواره‌ای
نقش فناوری‌های نوین در زندگی اجتماعی؛ از آموزش تا سیاستگذاری
آخرین اخبار
رفع عفونت گوش با استفاده از پیاز درمانی + فیلم
نشست تخصصی به‌روزرسانی سند توسعه کاربردهای تصاویر ماهواره‌ای
آینده‌ فضای سایبر؛ از زیست دیجیتال تا جامعه‌ هم‌زیست انسان و ماشین
عوارض سنگین دلشوره و اضطراب بر بدن + فیلم
مشاغلی که بیشتر در معرض دیسک کمر قرار می‌گیرند + فیلم
نقش فناوری‌های نوین در زندگی اجتماعی؛ از آموزش تا سیاستگذاری
آیا خمیازه کشیدن مسری است؟ + فیلم
محکومیت صریح شـهادت دانشمندان ایران در جنگ ۱۲ روزه/ ابتکار مشترک ایران و تاجیکستان برای ثبت جهانی منشور کوروش
از مدرک‌گرایی عبور کرده‌ایم/ لازمه توسعه آموزش‌های مهارتی هم‌افزایی ملی است
فهرست جدید محصولات شوینده و بهداشتی غیرمجاز اعلام شد
مراجعه سریع به بیمارستان کلید درمان مؤثر سکته مغزی است
حریق منزل مسکونی در ورامین؛ ۱۰ نفر مصدوم شدند
جوانان در تحول علمی و فناورانه کشور نقش بسزایی دارند
فوت سه نفر بر اثر تصادف زنجیره‌ای در اتوبان تهران - کرج