محکومیت صریح شـهادت دانشمندان ایران در جنگ ۱۲ روزه/ ابتکار مشترک ایران و تاجیکستان برای ثبت جهانی منشور کوروش

باشگاه خبرنگاران جوان - سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سخنرانی خود در چهل‌وسومین کفرانس یونسکو خطاب به مدیرکل یونسکو، حضار همایش گفت: مایه افتخار فراوان است که در چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو، این نهاد ماندگارِ همکاری بین‌المللی، دانش و تبادل فرهنگی، سخن می‌گویم. ابتدا اجازه دهید صمیمانه‌ترین قدردانی خود را از آدره آزوله، مدیرکل پیشین یونسکو، به خاطر رهبری شایسته و تعهد پایدارشان به آموزش برای همه، پاسداشت میراث فرهنگی و ترویج صلح از مسیر دانش ابراز کنم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه ضمن تبریک به خالد العنانی، مدیرکل تازه انتخاب‌شده یونسکو، گفت: بی‌تردید، تجربه برجسته شما در حوزه‌های فرهنگ و میراث، مأموریت والای یونسکو را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

سیمایی افزود: در سال‌های اخیر، بسیاری از کشور‌ها رنج‌های عظیمی را تحمل کرده‌اند؛ اما هیچ‌کدام به اندازه ملت‌هایی که از پیامد‌های ویرانگر درگیری و تجاوز رنج می‌برند، آسیب ندیده‌اند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن محکومیت صریح شـهـادت دانشمندان ایرانی در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به کشورمان گفت: این اندیشمندان برجسته که عمر خود را وقف گسترش دانش کرده بودند، در مسیر خدمت به بشریت به خاموشی گراییده و به شهادت رسیدند. از دست دادن آنان نه‌تنها یک تراژدی ملی برای ایران، بلکه زخمی بر پیکر جامعه علمی جهان است. ما یک‌صدا بر ضرورت حمایت از دانشمندان، اندیشمندان و پژوهشگران در سراسر جهان تأکید می‌کنیم، چراکه چنین اعمال خشونت‌آمیزی هیچ جایگاهی در جهانی که در پی صلح و توسعه است، ندارد.

سیمایی ادامه داد: همچنین از آدره آزوله به‌خاطر محکومیت صریح و شجاعانه حملات علیه روزنامه‌نگاران ایرانی قدردانی می‌کنیم. آزادی بیان و امنیت فعالان رسانه‌ای از اصول ضروری برای داشتن جامعه‌ای آگاه و عادلانه است. با وجود تحریم‌های ناعادلانه، ایران به حق جهانی آموزش پایبند مانده و مدارس و دانشگاه‌های خود را به روی هزاران دانشجوی افغان باز نگه داشته است و برای آنها امنیت، فرصت و امید فراهم می‌کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تقدیر از تلاش‌های آینده‌نگرانه یونسکو در زمینه ابعاد اخلاقی فناوری‌های نوظهور، اظهار کرد: ابتکار‌های اخیر این سازمان - از جمله توصیه‌نامه درباره اخلاق در فناوری‌های عصبی و توصیه‌نامه درباره اخلاق در هوش مصنوعی - بازتاب‌دهنده رویکردی دوراندیشانه است که تضمین می‌کند نوآوری همواره در چارچوب مسئولیت اخلاقی، احترام به حریم خصوصی و پاسداشت کرامت انسانی هدایت شود.

سیمایی در پایان سخنان خود با بیان اینکه مایلم توجه شما را به ابتکاری با اهمیت فرهنگی و اخلاقی برجسته جلب کنم، تصریح کرد: منشور کوروش که به‌صورت مشترک از سوی ایران و تاجیکستان پیشنهاد شده است، نمادی جهانی از حقوق اولیه بشر و تنوع فرهنگی است. این ابتکار، دعوتی برای تجدید تعهد جهانی به بردباری، صلح و احترام متقابل است یعنی ارزش‌هایی که عمیقاً در میراث مشترک بشری ریشه دارند. از تمامی کشور‌های عضو دعوت می‌کنیم تا از این قطعنامه به‌عنوان یادآوری به‌موقع از بنیاد‌های اخلاقی مشترک حمایت کنند.