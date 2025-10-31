پاسخ وزیر علوم به نماینده قم در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو در روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۱، ۱۳ و ۱۴ مهرماه) تشکیل خواهد شد و سوال محمدمنان رئیسی نماینده قم و تعدادی از نمایندگان از حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دو جانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی بحث و بررسی خواهد شد.

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی نیز برای دستور هفته پیش رو صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح ملی هوش مصنوعی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی و گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تصویب مقاوله‌نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) نیز قرار است توسط نمایندگان بحث و بررسی شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوز‌ها کسب‌وکار را بحث و بررسی خواهند کرد.

همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه پروتکل همکاری و تبادل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰) و گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ نیز در دستور کار صحن علنی مجلس است.

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی و بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده قرار است توسط نمایندگان بررسی شود.

همچنین بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا و بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره طرح نحوه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیز در دستور کار نمایندگان است.

قرار است در هفته پیش رو، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازو کار همکاری‌های مالیاتی طرح پهنه راه، گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب معاهده سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی بحث و بررسی شود.