پاسخ وزیر علوم به نماینده قم در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت

سوال نماینده مردم قم و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در درباره روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، در دستور هفته پیش رو صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو در روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۱، ۱۳ و ۱۴ مهرماه) تشکیل خواهد شد و سوال محمدمنان رئیسی نماینده قم و تعدادی از نمایندگان از حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دو جانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی بحث و بررسی خواهد شد.

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی نیز برای دستور هفته پیش رو صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح ملی هوش مصنوعی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی و گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تصویب مقاوله‌نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) نیز قرار است توسط نمایندگان بحث و بررسی شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوز‌ها کسب‌وکار را بحث و بررسی خواهند کرد.

همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه پروتکل همکاری و تبادل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰) و گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ نیز در دستور کار صحن علنی مجلس است.

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی و بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده قرار است توسط نمایندگان بررسی شود.

همچنین بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا و بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره طرح نحوه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیز در دستور کار نمایندگان است.

قرار است در هفته پیش رو، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازو کار همکاری‌های مالیاتی طرح پهنه راه، گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب معاهده سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی بحث و بررسی شود.

برچسب ها: نماینده مردم قم ، وزیر علوم
خبرهای مرتبط
دیدار وزیر علوم با رئیس‌جمهور اسلواکی و وزیر علوم این کشور در حاشیه کنفرانس عمومی یونسکو
وزیر علوم: فوق‌العاده ویژه هیات امنا به زودی ابلاغ می‌شود
محکومیت صریح شـهادت دانشمندان ایران در جنگ ۱۲ روزه/ ابتکار مشترک ایران و تاجیکستان برای ثبت جهانی منشور کوروش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تخت روانچی: هر مذاکره‌ای که نتیجه‌اش از قبل مشخص شده باشد، بی‌معناست
مهاجرانی: دختران ایران ثابت کردند برای رسیدن به قله‌ها، هیچ مانعی وجود ندارد
در تماس تلفنی عراقچی با همتای مصری چه گذشت؟
دیپلمات ایرانی: نقش اسرائیل در تحولات جاری سودان باید جدی گرفته شود
ولایتی: هدف ترامپ از انکار ‎نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونی، مالی است
عراقچی بر حمایت ایران از تمامیت و حفظ یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد
گزارش تخت‌روانچی از سفر به مسقط/ عمان همسایه قابل اعتماد و شریک اساسی ایران است
دختران عشایر نماینده فرهنگ خانواده و تجلی روح پویای جامعه ایرانی هستند
دانشجویان در رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان با واقعیت‌های تصمیم‌سازی حقوقی آشنا می‌شوند
آخرین اخبار
عراقچی بر حمایت ایران از تمامیت و حفظ یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد
دختران عشایر نماینده فرهنگ خانواده و تجلی روح پویای جامعه ایرانی هستند
دیپلمات ایرانی: نقش اسرائیل در تحولات جاری سودان باید جدی گرفته شود
دانشجویان در رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان با واقعیت‌های تصمیم‌سازی حقوقی آشنا می‌شوند
در تماس تلفنی عراقچی با همتای مصری چه گذشت؟
تخت روانچی: هر مذاکره‌ای که نتیجه‌اش از قبل مشخص شده باشد، بی‌معناست
ولایتی: هدف ترامپ از انکار ‎نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونی، مالی است
مهاجرانی: دختران ایران ثابت کردند برای رسیدن به قله‌ها، هیچ مانعی وجود ندارد
گزارش تخت‌روانچی از سفر به مسقط/ عمان همسایه قابل اعتماد و شریک اساسی ایران است
پاسخ وزیر علوم به نماینده قم در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت
توسعه روابط پارلمانی تهران - مسکو در دستور کار هیات اعزامی ایران به روسیه
۹ آذر به عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه در تقویم رسمی کشور ثبت شد
فرصت بازخوانی مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی در ۱۳ آبان/ پرونده بانک آینده درس عبرتی برای همه نهادهای اقتصادی و نظارتی است
عارف: برنامه هشتم باید بر مبنای تفکر علمی فرهنگستان‌ها تدوین شود
صداوسیما همچنان برای رژیم صهیونیستی یک هدف است/ رسانه ملی باید ضرایب امنیتی را بالا ببرد
مجلس با حذف واگذاری زمین به مردم توسط دولت مخالف است/ اجاره‌های بالا مردم را اذیت می‌کند