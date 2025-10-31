استرس و اضطراب تاثیرات ناخوشایندی بر بدن می‌گذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدئو دکتر مژگان تن‌ساز، پزشک و متخصص طب سنتی در مورد تاثیر استرس بر رو هورمون ها و قدرت باروری مردان و زنان صحبت می کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: درمان بیماری ، طب سنتی ، طب ایرانی
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
United States of America
ناشناس
۱۷:۴۹ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
اضطراب دلشوره رو شما انداختین جون مردم
۰
۳
پاسخ دادن
