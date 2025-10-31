باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، شامگاه پنجشنبه در دو تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، آخرین تحولات پرونده هستهای و راههای حمایت از امنیت و ثبات منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
وزارت امور خارجه مصر روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که «این دو تماس در چارچوب پیگیری تحولات پرونده هستهای ایران و تلاش برای حمایت از امنیت و ثبات در منطقه با یافتن راهحلهای مسالمتآمیز برای این موضوع صورت گرفته است.»
در جریان این تماسها، عبدالعاطی بر اهمیت ادامه گفتگو بین دو طرف و از سرگیری و تقویت همکاری بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مطابق با توافق قاهره که در ۹ سپتامبر امضا شد، تأکید کرد.
وزیر امور خارجه مصر همچنین بر لزوم «تشدید ارتباطات بین طرفهای ذینفع در دوره آینده» تأکید کرد.
روز گذشته بقائی در گفتوگو با الجزیره تصریح کرد که پیامدهای اظهارات فاجعه آمیز گروسی زمینه ساز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود.
وی گفت: گروسی از ابراز نظرات بیاساس در خصوص برنامه هستهای ما اجتناب کند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی چندی پیش ادعا کرد که ایران در حال حاضر بهطور فعال غنیسازی انجام نمیدهد، اما در اطراف محل نگهداری ذخایر اورانیوم، تحرکاتی مشاهده شده است.
