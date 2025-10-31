باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین منصوری، کارشناس اقتصاد مالیاتی، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: صدور صورتحساب الکترونیکی یکی از مهمترین گامهای سازمان امور مالیاتی کشور است که میتواند زمینهساز بهبود و تقویت اقتصاد کشور و از طرف دیگر، زمینهساز ایجاد شفافیت مالیاتی در تمامی بخشها شود.
وی ادامه داد: اجرای این طرح نقش بسیار مؤثری در کاهش فرارهای مالیاتی ایفا کرده و میتواند زمینهساز بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشد.
او با اشاره به نقش مودیان در این زمینه، گفت: آمارها حاکی از آن است که اجرای این طرح تا به امروز توانسته است بخش عمدهای از فرارهای مالیاتی که توسط برخی از مودیان صورت گرفته است را کاهش دهد و عدالت مالیاتی را برقرار سازد.
این کارشناس با اشاره به رفع مشکلات سیستم قبلی، افزود: اجرای صورتحسابهای الکترونیکی توانسته است بخش عمدهای از مشکلات ناشی از صورتحساب کاغذی را برطرف کند. از جمله مشکلات اصلی در حوزه صورتحساب کاغذی میتوان به طولانی شدن فرآیند رسیدگی مالیاتی و در نهایت، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: پیش از این، صدور صورتحسابهای کاغذی باعث شده بود که ما شاهد افزایش عدم خوداظهاری توسط مودیان باشیم و همین امر موجب میشد دادهها با تأخیر زمانی قابل توجهی به دست تصمیمگیرندگان میرسید.
وی افزود: صدور صورتحسابهای الکترونیکی مزایای زیادی دارد؛ از جمله میتوان به تخصیص بهینه منابع، کاهش فرار مالیاتی، تصمیمگیری درست و بهموقع، و همچنین رسیدگی به فرآیندهای مالیاتی در کوتاهترین زمان ممکن و با حداقل نقش عامل انسانی اشاره کرد.
وی یادآور شد: در بستری که به موجب فراگیر شدن حسابهای الکترونیکی در کشور اتفاق میافتد، شفافیت حاکم شده و کاهش فرار مالیاتی تحقق پیدا میکند.