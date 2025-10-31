باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، امروز جمعه (۹ آبان ماه) در پی قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران جوان کشورمان در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، پیامی صادر کرد که در این پیام آمده است: قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران جوان در بازی‌های آسیایی جوانان و کسب نخستین مدال طلای تاریخ هندبال ایران، نشانه‌ای درخشان از اراده، ایمان و توان بی‌بدیل بانوان ایران زمین است. شما ثابت کردید که برای درخشش و رسیدن به قله‌ها، هیچ مانعی وجود ندارد.

سخنگوی دولت در این پیام خاطرنشان کرد: اینجانب، صمیمانه‌ترین تبریکات دولت و ملت را به شما دلاور دختران ایران، کادر فنی محترم و خانواده‌های صبورتان ابلاغ می‌کنم. شما مایه فخر و مباهاتید. همواره در اوج باشید و درخشان.

تیم ملی دختران هندبال دختران ایران که پیش از این قهرمانی خود را در بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین، مسجل کرده بود، در آخرین دیدار به مصاف هنگ کنگ رفت و موفق شد با نتیجه ۳۶ بر ۲۱ به برتری رسیده و بدون شکست قهرمان این مسابقات در رشته هندبال شود.

در رقابت‌های بخش دختران، تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت کردند و تیم دختران ایران با ۶ پیروزی به عنوان قهرمانی رسید.