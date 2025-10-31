باشگاه خبرنگاران جوان _منصور بیجار روز پنجشنبه با اشاره به تدارک ویژه برنامه ملی «ایران جانگفت: این طرح فرصتی کمنظیر برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان به مردم ایران و سایر کشورهاست و نقش مهمی در بازنمایی هویت اصیل این منطقه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: این برنامه از طرحهای ابتکاری رسانه ملی برای معرفی توانمندیها، فرصتها و ظرفیتهای استانهاست که به مدت یک هفته برای هر استان از طریق شبکههای مختلف صدا و سیما به نمایش درمیآید و اواخر بهمن امسال نوبت پخش برنامههای مربوط به سیستان و بلوچستان است.
وی با بیان اینکه مقدمات اجرای این طرح از هماکنون آغاز شده است، افزود: در نخستین نشست هماهنگی، تقسیم کار میان دستگاههای اجرایی صورت گرفته و مسوولیت هر بخش بهطور مشخص تعیین شده است؛ همه نهادهای اجرایی موظفند با بهرهگیری از همه ظرفیتهای خود، زمینه اجرای موفق این برنامه ملی را فراهم کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به لزوم توجه به شرایط بومی و فرهنگی استان در تولید محتوا گفت: سیستان و بلوچستان از اصیلترین و کهنترین خاستگاههای تمدنی ایران است و مردمان آن در طول تاریخ، پاسداران فرهنگ و هویت ایرانی بودهاند.
به گفته او، بسیاری از سنتها، آیینها و جلوههای فرهنگی این سرزمین هنوز بهصورت مستند ثبت نشده و اجرای برنامه «ایران جان» فرصت مناسبی برای مستندسازی و معرفی این میراث ارزشمند است.
