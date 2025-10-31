باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مصر و عربستان سعودی توافق کردند که همکاری نظامی بین نیرو‌های مسلح قاهره و ریاض را در زمینه‌های مختلف نظامی افزایش دهند.

این خبر در جریان اختتامیه یازدهمین نشست کمیته همکاری مصر و عربستان سعودی که در پادشاهی عربستان سعودی برگزار شد، اعلام شد. بر اساس بیانیه نیرو‌های مسلح مصر، سپهبد احمد خلیفه، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح این کشور از روابط عمیق با عربستان سعودی و هماهنگی مداوم با این کشور برای حمایت از امنیت و ثبات منطقه تمجید کرد.

از سوی دیگر، سپهبد فیاض بن حامد الرویلی، رئیس ستاد کل ارتش عربستان سعودی، بر تمایل ریاض برای گسترش همکاری‌های نظامی با مصر در پرتو چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.

این جلسات با امضای صورتجلسه کمیته، با حضور تعدادی از فرماندهان نیرو‌های مسلح از هر دو طرف مصری و سعودی، به پایان رسید.

منبع: اسپوتنیک