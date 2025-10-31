مصر و عربستان در بحبوحه حملات مداوم رژیم اسرائیل به کشور‌های منطقه با یکدیگر قرارداد همکاری نظامی امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مصر و عربستان سعودی توافق کردند که همکاری نظامی بین نیرو‌های مسلح قاهره و ریاض را در زمینه‌های مختلف نظامی افزایش دهند.

این خبر در جریان اختتامیه یازدهمین نشست کمیته همکاری مصر و عربستان سعودی که در پادشاهی عربستان سعودی برگزار شد، اعلام شد. بر اساس بیانیه نیرو‌های مسلح مصر، سپهبد احمد خلیفه، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح این کشور از روابط عمیق با عربستان سعودی و هماهنگی مداوم با این کشور برای حمایت از امنیت و ثبات منطقه تمجید کرد.

از سوی دیگر، سپهبد فیاض بن حامد الرویلی، رئیس ستاد کل ارتش عربستان سعودی، بر تمایل ریاض برای گسترش همکاری‌های نظامی با مصر در پرتو چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.

این جلسات با امضای صورتجلسه کمیته، با حضور تعدادی از فرماندهان نیرو‌های مسلح از هر دو طرف مصری و سعودی، به پایان رسید.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: مصر و عربستان ، ارتش مصر
خبرهای مرتبط
ادعای اسرائیل درباره تحرکات نظامی مصر در سینا
تاکید مجدد مصر و عربستان بر همبستگی کامل با لبنان
اسرائیل و مشکل تسلیحات لیزری چینی در ارتش مصر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
آخرین اخبار
دفاع مدنی غزه: گمان می‌رود بیش از ۱۰ هزار فلسطینی مفقود زیر آوار در غزه باشند
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
ادعای دولت آمریکا درباره موافقت با طرح لغو تحریم‌های سوریه
آغاز بازسازی دانشگاه اسلامی غزه + تصاویر
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
چراغ سبز پنتاگون برای ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین
تاکید فیدان بر نقشه اسرائیل برای شروع نسل‌کشی در غزه
ادعای واشنگتن پست: ونزوئلا به دنبال حمایت نظامی روسیه، چین و ایران
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
ونزوئلا: سود قاچاق مواد به جیب آمریکا می‌رود
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
شهادت یک نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
ترکیه درباره آینده آتش‌بس غزه نشست برگزار می‌کند
مصر و عربستان توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند
حماس: صدراعظم آلمان در حال توجیه نسل‌کشی در غزه است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
یورش نظامیان صهیونیست به نابلس
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
اردوغان: اسرائیل به‌دنبال بازگشت به کشتار در غزه است!
قطر: غزه در خطر ورود به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» 
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
وضعیت سودانی و مالکی در انتخابات عراق
حدود ۷۰۰ کشته در اعتراضات انتخاباتی
دانشگاه لندن: اقدامات اسرائیل در غزه «دانش‌زدایی» است
سازمان ملل حملات آمریکا به قایق‌ها در کارائیب را محکوم کرد
برکناری دادستان کل نظامی اسرائیل پس از افشای فیلم شکنجه اسیران فلسطینی
دعوت رئیس‌جمهور چین از نخست‌وزیر کانادا برای بازدید از پکن